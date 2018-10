Von Spielzeug bis Führerschein: Das ändert sich im Oktober

Strengere Grenzwerte für Blei im Spielzeug

Kinder werden besser vor giftigen Schwermetallen geschützt: Für die Freisetzung von Blei aus Spielzeug hat die EU ab dem 28. Oktober 2018 deutlich strengere Grenzwerte festgesetzt. So dürfen sich aus Kreide statt bisher 13,5 Milligramm nur noch zwei Milligramm Blei pro Kilogramm lösen. Flüssiges Material, zum Beispiel Fingerfarben, darf nur noch 0,5 statt bisher 3,4 Milligramm pro Kilogramm Blei abgeben.

Mehr Klarheit bei den Kosten fürs Konto

Ab dem 31. Oktober 2018 müssen Geldinstitute einheitlich und leicht verständlich über die Kosten ihrer Kontodienstleistungen informieren. Verbraucher in den EU-Mitgliedsstaaten erhalten zudem einen kostenlosen Zugang zu mindestens einer zertifizierten Vergleichswebseite.

Sicherheit und Transparenz beim Kauf von Versicherungsprodukten

Schärfere Regeln beim Versicherungsvertrieb (IDD-Richtlinie) gibt es ab dem 1. Oktober für Versicherer: Bei den jährlichen Standmitteilungen von Lebensversicherungen sind detailliertere Informationen erforderlich. Zwischen Provisions-Versicherungsvermittlung und unabhängiger Honorarberatung ist klar zu trennen und es muss darauf hingewiesen werden, dass Kredite auch ohne Restschuldversicherung abgeschlossen werden können.

Öffentliche Aufträge müssen elektronisch ausgeschrieben werden

Ab dem 18. Oktober ist es europaweit verpflichtend, öffentliche Aufträge auf Bundes- und Landesebene sowie in Kommunen elektronisch auszuschreiben. Angebote, die nicht auf diesem Weg gemacht werden, finden dann keine Berücksichtigung mehr. Das gibt kleineren Unternehmen die Möglichkeit, Aufträge von Gemeinden oder Kommunen zu bekommen.

HIV-Selbsttest für alle erhältlich

Zukünftig können sich alle Menschen in Deutschland einen HIV-Selbsttest in Apotheken, Drogerien oder im Internet kaufen. Das ermöglicht Menschen, die bislang vor einem Test beim Arzt zurückschreckten, sich selbst zu testen. So lässt sich HIV früher nachweisen und schneller behandeln. Bislang sind HIV-Tests nur an Ärzte, medizinische Einrichtungen und Behörden ausgegeben worden.

Neue Fragen bei der Führerscheinprüfung

Wer seinen Führerschein macht, den erwarten ab Oktober neue Fragen in der theoretischen Prüfung. Der Fragenkatalog wird halbjährlich überarbeitet. Sechzig Fragen wurden aktualisiert, 28 neue Fragen kommen ab dem 1. Oktober auf die Fahranfänger zu.

Heckenschnitt wieder erlaubt

Von Anfang März bis Ende September dürfen in Deutschland Hecken nur sporadisch beschnitten werden, um Vögel und andere Tierarten zu schützen, die während dieser Zeit dort brüten. Wer dennoch zur Heckenschere greift, riskiert ein hohes Bußgeld. Ab 1. Oktober dürfen Gartenbesitzer ihre Hecken wieder stutzen.