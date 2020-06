Vom Over- zum Undertourism: Flusskreuzfahrten bleiben aus

Häfen: Sicherheitskonzepte notwendig

Eine immer noch offene Frage ist, an welchen Häfen die langen, meist weißen Kastenschiffe überhaupt anlegen können. Bisher würden nicht alle Häfen mitziehen. Das schränke die Reiseroute ein, so der Branchenverband. Dabei machen derzeit auch Landepunkte wie Regensburg ein Verlustgeschäft. Sind es sonst im Schnitt 1.000 Anlandungen mit einem Umsatz von einer Million Euro im Jahr, hat 2020 noch kein einziges Flusskreuzfahrtschiff an der Donaulände angelegt, so das zuständige Stadtwerk Regensburg. Ist die Saison also gelaufen? Vereinzelt gebe es einzelne Anfragen für den August.

"Bis dahin werden wir auch ein entsprechendes Konzept erarbeiten, welche Anlandungen unter Berücksichtigung sämtlicher Sicherheitsaspekte wieder ermöglichen sollen." Martin Gottschalk, Pressesprecher das Stadtwerk Regensburg

Flusskreuzfahrttourismus: Kosten-Nutzen umstritten

Laut einer Studie bringt der Flusskreuzfahrttourismus allein der Donau-Region einen jährlichen Mindestumsatz von 110 Millionen Euro. Während Veranstalter, Gaststätten oder Souvenirläden daher klagen, dass das gewinnbringende Geschäft mit den Flusskreuzfahrttouristen dieses Jahr ausbleibt, freuen sich Altstadtbewohner wie Umweltaktivisten. In Regensburg wie auch im 120 Kilometer flussabwärts gelegenen Passau ist der "overtourism" durchaus ein Thema. Souvenirläden und Gastronomie leben davon, auch wenn die Urlauber meist nur wenige Stunden in Passau verbringen und von Stadtführern im Schnelltempo durch die malerische Altstadt geschleust werden. Letztes Jahr legten über 2.700 Mal große Donau-Kreuzer mit insgesamt über 360.000 Touristen an Bord in der Altstadt an. Verantwortliche aus Verwaltung und Tourismus sagen: Passau verträgt diese Anzahl von Schiffsgästen. Man setze auf Qualität statt Quantität.