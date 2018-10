Vom Online- zum Offlineshop

"Coming soon", also "demnächst" war zuletzt häufiger bei Mister Spex zu lesen. Zehn stationäre Geschäfte hat der Online-Brillenhändler in den vergangenen Monaten nach und nach eröffnet. Internet-Versender Mymuesli aus Passau kommt sogar auf mehr als 50 Läden. Beide hoffen dabei auf neue Kunden und zusätzliche Werbung.

Nur wenige Online-Händler glauben an positive Effekte durch stationäre Geschäfte

Doch an solche positiven Effekte glauben nur wenige Online-Händler: Das Handelsforschungsinstitut EHI hat 550 ausgewertet, die online und offline vertreten sind. Nur zehn Prozent von ihnen kommen ursprünglich aus dem Netz und setzen nun zusätzlich auf stationäre Geschäfte. Der Rest hält die Innenstädte für zu unattraktiv, erklärt Christoph Langenberg von EHI.

"Insofern ist es wahrscheinlich nicht das Allererste, an das ein Online-Pure-Player denkt, wenn er über Expansion nachdenkt, in den stationären Handel zu gehen, wenn de facto weniger Leute in die Innenstadt gehen, um zu shoppen."

Alternative Pop-Up-Stores

Manche Unternehmen entscheiden sich auch für eine Zwischenlösung, für sogenannte Pop-Up-Stores – also Läden, die für ein paar Monate in einer Stadt aufpoppen und dann in die nächste weiterziehen. Das finanzielle Risiko hält sich so in Grenzen – und ist die Nachfrage doch größer, lässt sich später immer noch ein festes Geschäft eröffnen.