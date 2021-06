Volle Power aus Unterfranken: Erfolg mit Batteriefabrik

Alles Elektrische ist sein Metier: Sven Bauer. 1994 gründete der Unterfranke das Batterien-Montage-Zentrum (BMZ). Er war 25 Jahre alt, hatte die Vision einer Batteriefabrik. Die Banken wollten ihm keinen Kredit geben. Sven Bauer löste seinen Bausparvertrag auf und schlachtete sein Sparschwein. Heute macht das BMZ rund 500 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt weltweit rund 2.500 Beschäftigte. Davon arbeiten 800 am Stammsitz im unterfränkischen Karlstein.

Batterie-Unternehmen machte Gewinn trotz Corona-Krise

Fast hätte Sven Bauer sein Unternehmen verloren. In nur einer Nacht brannte 2008 die Produktion in Karlstein nieder. Mit seinen Mitarbeitenden plante er wenige Stunden später den Wiederaufbau. Bereits wenige Monate danach machte BMZ mehr Umsatz als vor dem Brand. Seitdem wächst das Unternehmen. Die Gewinne steckte Sven Bauer weitgehend in sein Unternehmen. Alleine in den vergangenen fünf Jahren baute er in Karlstein 55.000 Quadratmeter neue Produktionsfläche. Die Corona-Pandemie dämpfte zwar kurzfristig das Wachstum etwas, doch das Unternehmen machte nach eigenen Angaben weiterhin Gewinn.

Wettkampf unter Akkuherstellern

In der Elektromobilität steckt viel Potential. BMZ setzt auf Innovationen, will so weiterhin zu den führenden Herstellern in Europa gehören. "Jedes Jahr bringen wir rund 100 neue Batteriesysteme auf den Markt", so Sven Müller. Darin steckt viel Knowhow. Chemiker, Elektrotechniker und Programmierer entwickeln neue Speicher. Das Ziel: Die Akkus sollen möglichst klein sein und hohe Leistung erbringen.

"Zweites Leben" durch Recycling

Die Entwickler wollen Rohstoffe wie Kobalt reduzieren und ersetzen. Großes Thema bei BMZ ist zudem das Recycling. Bevor ein Akku wieder in seine Bestandteile zerlegt wird, bekommt er eine andere Aufgabe. Die Experten sprechen von einem "Second live". Ist die Leistung für ein E-Auto beispielsweise zu schwach, kann sich der Akku dennoch für einen Stromspeicher in einem Privathaus eignen. Es gilt, Akkus möglichst zu nutzen.