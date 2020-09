Volkswagen liefert elektrischen Hoffnungsträger VW ID.3 aus

Erste Tester bemängeln Fertigungsqualität

Das neue Elektroauto ID.3 von Volkswagen soll mehr sein als ein E-Golf und ist es auch wieder nicht. Zumindest die Tester von auto motor und sport bemängelten, der ID.3 weise nicht die hohe Fertigungsqualität auf, die man seit vielen Jahren vom Golf gewohnt sei. Die Fahreigenschaften des neuen E-Autos wurden zwar gelobt, die Verarbeitung und vor allem die Elektronik weisen den Testern zufolge aber zahlreiche Mängel auf, die dringend behoben werden sollten.

Auch Software noch nicht ausgereift

Die Vernetzung der Software sei genauso ein Problem wie die Zuverlässigkeit des Navigationssystems und die langsame Reaktionszeit des Entertainment-Pakets. Gerade auf solche Elektronik legen Kunden von E-Autos aber besonderen Wert. Da viele dieser Schwächen seit Monaten bekannt sind, wurden von einem Sondermodell nicht alle ID.3 verkauft. Trotz Preisnachlass wurden statt 30.000 nur 25.000 davon bestellt.

Updates nicht online

Das Auto braucht vom ersten Tag an bereits ein Update für die Software, das noch in diesem Jahr fertig werden soll. Anders als bei Tesla müssen VW-Kunden dafür in die Werkstatt, weil die Updates online noch nicht funktionieren.