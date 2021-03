Volkswagen baut Produktion von Batteriezellen deutlich aus

Volkswagen will die zunehmend nachgefragten Batterien für seine Elektroautos künftig in eigens errichteten "Gigafabriken" in Europa fertigen. Der Autobauer kündigte an, gemeinsam mit Partnern bis 2030 sechs solcher Werke in Betrieb zu nehmen: die ersten im schwedischen Skelleftea sowie im niedersächsischen Salzgitter.

Batterien für Elektroautos sollen günstiger werden

Das Ziel ist klar: Volkswagen will erreichen, dass Batterien weniger komplex und damit billiger werden. Außerdem will der Konzern seinen Bedarf an Batteriezellen langfristig absichern. Dafür sollen in ganz Europa sechs Fabriken mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden pro Jahr entstehen. Start ist in Schweden, dort sollen von 2023 an mit der Partnerfirma Northvolt Einheitsbatterien für das Premium-Segment gebaut werden.

Volkswagen-Einheitszelle soll in Niedersachen gebaut werden

Die Einheitszelle für den Massenmarkt wiederum soll von 2025 an aus Salzgitter kommen, sie soll in 80 Prozent der Volkswagen-Modelle verbaut werden. Diese Fabrik will VW – anders als ursprünglich geplant – in Eigenregie errichten. Und sie soll in etwa doppelt so groß werden wie zunächst vorgesehen.

Konzernbetriebsratsvorsitzender Osterloh sprach von "starken Nachrichten für die VW-Heimat", es müsse aber noch eine zusätzliche Gigafabrik in Deutschland entstehen. Bisher plant VW (neben Skellefteå in Schweden und Salzgitter in Niedersachsen) vier weitere Standorte, unter anderem in Süd- und Osteuropa.