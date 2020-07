Vodafone sieht Wachstums-Chancen in der Pandemie

Die Dividende an die Aktionäre will Vodafone in vollem Umfang weiterzahlen. Denn von Wachstumseinbrüchen durch Corona wie andere Branchen ist der Mobilfunk verschont geblieben, im Gegenteil: das Smartphone ist für viele jetzt noch wichtiger. Über das TV-Kabelnetz und andere Dienste verdient Vodafone außerdem am stark gestiegenen Datenverkehr, Stichwort Homeoffice.

Neue Funkmasten für 5G

Die Industrie wiederum wartet sehnsüchtig auf den neuen Mobilfunkstandard 5G, den Vodafone und die Deutsche Telekom in einigen deutschen Großstädten bereits anbieten. Dafür sind neue bis zu 50 Meter hohe Funkmasten erforderlich. Alte Masten-Standorte will Vodafone zum Teil europaweit verkaufen. Das soll mehrere Milliarden einbringen, denen eine Schuldenlast von 42 Milliarden Euro gegenübersteht.

Probleme in Großbritannien

Ein spezielles Problem für Vodafone ist das Huawei-Verbot der britischen Regierung beim Aufbau eines 5G-Netzes. Auf dem Heimatmarkt in Großbritannien muss das nun ohne den chinesischen Netzausrüster gehen.