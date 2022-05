Vitesco: Umstieg auf E-Mobilität trotz roter Zahlen geplant

Im Rahmen einer Online-Hauptversammlung stellt sich der Autozulieferer Vitesco aus Regensburg heute erstmals seit der Abspaltung vom Mutterkonzern Continental den Aktionären. Vergangenes Jahr hatte Continental seine Antriebssparte an die Börse gebracht.

Vitescos Ziel: Umstieg auf Elektromobilität

Wie die ganze Fahrzeug-Zulieferbranche steht auch Vitesco vor einem großen Umbruch. Das Ziel des vergangenes Jahr vom Mutterkonzern Continental an die Börse gebrachten Antriebsspezialisten: möglichst rasch von der Verbrenner-Technologie auf Elektromobilität umsteigen.

Das betonte auch Andreas Wolf mehrfach in seiner ersten Hauptversammlungs-Rede als Vorstandsvorsitzender eines eigenständigen Unternehmens. Vitesco habe sich frühzeitig uns konsequent auf die E-Mobilität ausgerichtet. "Dieser Schritt war mutig und richtig, denn unser Markt boomt. 2025 werden etwa 40 Prozent der Neufahrzeuge über einen elektrifizierten Antrieb verfügen. 2030 werden es bereits 70 Prozent sein", so Wolf

Weiter rote Zahlen mit E-Antrieb-Technologien

Vitescos Umsatz bei E-Mobilitätslösungen habe im vergangenen Geschäftsjahr um 45 Prozent zugenommen, so Andreas Wolf. Doch noch schreibt das Unternehmen mit E-Antrieb-Technologien rote Zahlen. Auch die Corona-Pandemie, Lieferschwierigkeiten – insbesondere bei Halbleitern – und der russische Krieg gegen die Ukraine hätten Vitesco zudem Probleme bereitet, sagte Andreas Wolf.

Weiter Kritik an Aufsichtsrat Siegfried Wolf

Dazu kommt regelmäßig Kritik an Vitescos österreichischen Aufsichtsratschef Siegfried Wolf auf. Dessen Name fiel bereits mehrfach im Zusammenhang mit der österreichischen Korruptionsaffäre. Außerdem war er bis zuletzt als Aufsichtsratschef der Europa-Tochter der russischen Sberbank aktiv.

Vitesco beschäftigt weltweit rund 35.000 Mitarbeitern an weltweit 50 Standorten. Am Hauptsitz in Regensburg arbeiten nach letzten Angaben rund 3.000 Beschäftige.