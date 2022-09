> Wirtschaft > Vitesco streicht in Nürnberg 810 Stellen

Vitesco streicht in Nürnberg 810 Stellen

Zwei Drittel der Stellen im Nürnberger Vitesco-Werk werden abgebaut. Wie der Autozulieferer mitteilt, wird die Belegschaft in Nürnberg von rund 1.160 auf 350 Beschäftigte reduziert. Nur so könne die Produktion in Deutschland verbleiben.