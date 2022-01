Vitesco bekommt Milliardenauftrag für E-Mobilität aus Übersee

Der Regensburger Autozulieferer Vitesco hat einen Milliardenauftrag aus den USA erhalten. Dabei gehe es um Technologie, die für das schnelle Aufladen von Elektroautos und die Verbesserung der Effizienz und Reichweite nötig sei, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zugleich solle die Produktion ausgebaut werden: Die Hochvolt-Inverter sollten ab Anfang 2025 in Nordamerika produziert werden. Insgesamt habe der Auftrag ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro.

Großaufträge aus Amerika und Japan

Allein im vierten Quartal 2021 habe Vitesco Aufträge für Elektrifizierungskomponenten im Volumen von mehr als zwei Milliarden Euro erhalten, hieß es weiter. Neben dem Großauftrag aus Nordamerika bestellten auch ein chinesischer und ein japanischer Autobauer Hochvolt-Achsantriebe und Leistungselektroniken im Volumen von mehreren hundert Millionen Euro. An der Börse kamen die Aufträge gut an, die Aktien legten im Frankfurter Frühhandel 5,7 Prozent zu.

Probleme mit Lieferengpässen

Zuletzt hatte Vitesco coronabedingt Probleme mit Lieferengpässen bei Chips. Vitesco ist die frühere Antriebssparte des Continental-Konzerns und seit Mitte September ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen produziert weltweit an 50 Standorten und beschäftigt etwa 40.000 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Regensburg sind es rund 3.000 Beschäftigte.