Viessmann verkauft Wärmepumpen-Sparte: Habeck kündigt Prüfung an

Die Heizungssparte des hessischen Unternehmens Viessmann wird künftig zum US-Konzern Carrier gehören. Für zwölf Milliarden Euro hat die Eigentümerfamilie die Sparte Viessmann Climate Solutions verkauft. Sie umfasst das Kerngeschäft des Unternehmens mit Gasheizungen und dem wachsenden Geschäft mit Wärmepumpen. Es gehören aber auch Klimaanlagen dazu. Die Wärmepumpen gelten als zentral bei den Plänen der Bundesregierung zur Wärmewende.

Mitarbeiter von Viessmann erhalten Sonderbonus

Die Heizungs- und Klimatechnik-Sparte steht mit seinen etwa 11.000 Mitarbeitern für 85 Prozent der Umsätze bei Viessmann. Sie erwartet im laufenden Jahr einen Umsatz von vier Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von rund 700 Millionen. Das Kühltechnik-Geschäft für Supermärkte oder Krankenhäuser bleibt dagegen in den Händen der Familie.

Die Familie Viessmann erhält für den Verkauf knapp zehn Milliarden Euro in bar. Für den Rest erhält sie Anteile an Carrier und wird damit einer der größten Einzelaktionäre. An die knapp 15.000 Mitarbeiter sollen etwas mehr als 100 Millionen Euro Sonderbonus ausgeschüttet werden.

Finanzierung des neuen Wärmepumpengeschäfts anspruchsvoll

Carrier soll jetzt unter anderem die Finanzmittel einbringen, um das schnelle Wachstum der Wärmepumpenproduktion zu bezahlen. Viessmann selber war es offenbar nicht gelungen, entsprechende Summen zusammenzubekommen, denn es geht um Milliardenbeträge für Forschung und Entwicklung und vor allem den Aufbau von Produktionskapazitäten.

"Zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten müssen zusätzlich finanziert werden", hatte das Unternehmen im Februar erklärt. "Wir können die weltweite Energiewende nur dann erfolgreich meistern, wenn Unternehmen global denken, handeln und zusammenarbeiten", ergänzte Konzernchef Max Viessmann jetzt. Mit dem Zusammenschluss entstehe ein "zukunftssicherer globaler Klima-Champion".

Produktion von Wärmepumpen außerhalb Deutschlands

Die Amerikaner geben Viessmann bei dem Verkauf langfristige Garantien: Betriebsbedingte Kündigungen sind für drei Jahre ausgeschlossen, Allendorf bleibt für mindestens zehn Jahre Sitz des Unternehmens, die wichtigsten Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte sind für fünf Jahre sicher.

Die für die Heizwende wichtigen Wärmepumpen werden nach Einschätzung von Experten künftig vor allem außerhalb Deutschlands gebaut. Schon vor dem Verkauf der Viessmann-Klimasparte sei zunehmend im europäischen Ausland investiert worden, berichtet das Münchener Beratungsunternehmen S&B Strategy. Beispiele seien Werke von Bosch und Viessmann in Polen sowie von Vaillant in der Slowakei. Dort lockten schnellere Genehmigungsverfahren, geringere Energiepreise und niedrigere Lohnkosten.

Habeck kündigt genaue Prüfung des Verkaufs von Viessmann

Für Wirtschaftsminister Robert Habeck zeigt der Verkauf, dass deutsche Unternehmen attraktiv sind und bewertet ihn grundsätzlich positiv. Trotzdem werde die Bundesregierung die Übernahme genau prüfen. "Wichtig ist, dass die Vorteile unserer Energiepolitik und Gewinne, die damit erwirtschaftet werden, auch weiter dem Standort Deutschland zugutekommen. Darauf werden wir achten."

In allen Fällen, in denen ein Nicht-EU-Land an einer Übernahme beteiligt ist, ist grundsätzlich eine Investitionsprüfung möglich. Im Fall Viessmann ist dies nach Angaben des Wirtschaftsministeriums aber bislang nicht vorgesehen. Die Prüfung beantragen kann der Erwerber. Die Bundesregierung unter Federführung des Wirtschaftsministeriums kann zudem selbst ein Prüfverfahren einleiten.

Lindner fordert tiefgehende Analyse

Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte, Habeck müsse genau analysieren, warum das Unternehmen verkauft werde. Man müsse auch an die Anpassungsfähigkeit der Firmen denken. "Denn ein Gesetz ist schneller geändert als eine Produktionsstraße."

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Thorsten Frei, sagte: "Zu einem Ausverkauf unserer Vorzeigefirmen und zu einer Deindustrialisierung Deutschlands darf es nicht kommen." Habeck dürfe sich nicht nur als Klimaschutzminister, sondern müsse sich auch als Wirtschaftsminister verstehen, und dafür sorgen, die Standortbedingungen zu verbessern.

"Keine stichhaltige Gründe für Verbot des Verkaufs"

Der Wettbewerbsökonomen und Regierungsberater Jens Südekum sieht keinen Grund für ein Veto des Staates gegen Verkauf der Heiztechnik-Sparte von Viessmann an einen US-Konkurrenten. "Es gibt aus meiner Sicht keine stichhaltigen Gründe, den geplanten Verkauf an Carrier Global zu untersagen", sagte der Professor für internationale Volkswirtschaftslehre des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Es sei nicht ungewöhnlich, dass internationale Kapitalgeber gezielt nach Märkten mit großem Wachstumspotenzial schauten. "Der deutsche Wärmepumpenmarkt ist ein solcher Markt", sagte Südekum. "Die Zahl der installierten Geräte wird sich in den kommenden Jahren mindestens verdoppeln."

Mit Informationen von Reuters, dpa und AFP.