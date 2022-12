Vier-Tage-Woche: Länger arbeiten – mehr Freizeit am Stück?

Den Mangel an verfügbaren Mitarbeitern durch längere Tage auszugleichen, hält sie für keine gute Idee. Die Rahmenbedingungen müssten sich ändern, dann würden wieder mehr Menschen in Arbeit gehen, betont die Geschäftsführerin des DGB Schwaben und meint damit auch den Abschluss von Tarifverträgen. Denn Arbeitnehmer und Arbeitgeber können damit schon jetzt Ausnahmen bei den Zeiten vereinbaren. Allerdings ist die Tarifbindung in den vergangenen Jahrzehnten stark rückläufig, gerade bei kleineren Firmen. "Die Tarifpartner müssen das fair aushandeln können, das ist uns wichtig. Die Arbeitszeit darf nicht einfach per Gesetz erhöht werden", sagt Klos-Pöllinger.

Vier-Tage-Woche in Neuburg

In Schwaben machen sich derzeit einige Unternehmen Gedanken, wie sie Mitarbeiter für ihre Firma gewinnen können. Der Metallbearbeiter Mörz in Neuburg an der Kammel wirbt auf großen Plakaten für eine Vier-Tage-Woche. Seit Oktober wird täglich neuneinhalb Stunden gearbeitet, der Freitag ist frei. Bei den Mitarbeitern kommt das überwiegend gut an. Mehr Zeit für Freizeit und Familie, Arzttermine könne man besser planen, sagen die Beschäftigten. "Wir wollen einfach etwas für die Work-Life-Balance unser Beschäftigten tun. Viele haben ja Kinder zuhause und möchten sie aufwachsen sehen und mehr Zeit mit Ihnen verbringen", betont Geschäftsführerin Christine Mörz. Ganz nebenbei sparen sich die Mitarbeiter am freien Tag die Spritkosten.

Eine andere Firma im Landkreis Günzburg, die das Konzept vor Monaten ausprobiert hatte, ist hingegen wieder zum Normalbetrieb mit fünf Tagen zurückgekehrt. Zu anstrengend seien die langen Arbeitszeiten für die Mitarbeiter gewesen, heißt es aus der Unternehmensleitung.

Experte: "Arbeitnehmer wollen mehr Möglichkeiten"

Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg plädiert für mehr Flexibilität. Eine Lösung passe nicht für alle Mitarbeiter. "Die Menschen wollen heute die Arbeitszeiten an ihr Leben anpassen und nicht umgekehrt", so Weber: "Sie wollen das individuell bestimmen und ich denke, das wird das Standardarbeitsmodell immer mehr ersetzen."

Die Verhandlungsposition der Beschäftigten dürfte sich in Zukunft verbessern. Denn durch den Fachkräftemangel müssen Unternehmen attraktiv sein, um gute Beschäftigte langfristig zu halten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will das Arbeitszeitgesetz im kommenden Jahr reformieren. Den Acht-Stunden-Tag als Fixpunkt abzuschaffen, wie von Arbeitgebern gefordert, lehnt Heil allerdings ab.