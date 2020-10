vor 43 Minuten

Verwaltungsrat entscheidet über Betrieb der Fackelmann-Therme

Kosten, aber wenig Einnahmen – so sieht es wegen Corona bei der Fackelmann-Therme in Hersbruck aus. Deshalb will der Verwaltungsrat der Fackelmann Therme am Abend darüber entscheiden, wie der Betrieb in dem Freizeit- und Thermalbad weitergehen soll.