Verwaltungskräfte, Erzieher und Co.: So viel Geld wollen sie

Die Einkommen von rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen stehen an diesem Dienstag bei Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im Fokus. Ob Verwaltungskräfte in den Rathäusern, ob Beschäftigte bei der Müllabfuhr bei den Stadtwerken, ob Pflegepersonal in Kliniken oder Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas: Sie alle haben als Arbeitgeber eine Kommune.

Mit dabei sind auch die, deren Arbeitgeber den Tarifabschluss übernehmen oder sich zumindest daran orientieren. Das sind die, die mittelbar betroffen sind. Dazu gehören zum Beispiel Pflegeheime, die im Auftrag einer Kommune tätig sind, aber auch verbeamtete Kräfte. Doch deren Bezüge regeln die Länder mit.

Was fordern die Gewerkschaften?

Verdi und die Tarifunion des Beamtenbundes haben in der Tarifrunde den Hut auf Seiten der Gewerkschaften auf. Mit dabei sind außerdem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Gewerkschaft der Polizei und die Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt. Ihre Forderung: 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Das nennt sich soziale Komponente. Denn für die unteren Einkommensgruppen sind 500 Euro deutlich mehr als 10,5 Prozent und zwar bis zu einem Gehalt von 4.762 Euro. Für die Gewerkschaften ist das Ziel in der Tarifrunde klar.

Sie wollen einen Ausgleich für die deutlich gestiegenen Preise durchsetzen. Und sie wollen einen Ausgleich dafür, dass durch immer weniger Personal und immer mehr Aufgaben der Job im öffentlichen Dienst deutlich stressiger geworden ist. Außerdem falle es dem öffentlichen Dienst schwer, im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft mitzuhalten, wenn es immer weniger Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt gibt. Durch den Ruhestand der Babyboomer-Generation könnten dem öffentlichen Dienst laut Studien im Jahr 2030 rund eine Millionen Kräfte fehlen.

Was sagen die Arbeitgeber?

Die Kommunen haben die Forderung einmal hochgerechnet und kommen auf eine zusätzliche Belastung allein dort von 15,4 Milliarden Euro im Jahr. Im Schnitt aller Tarifgruppen mache die Forderung nicht 10,5, sondern 14 Prozent aus - durch den Mindestbetrag von 500 Euro. Das sei schlicht nicht leistbar. Zwar sind die Steuereinnahmen nicht eingebrochen wie befürchtet, doch viele Kommunen würden seit Jahren nun schon mit finanziellen Altlasten kämpfen.

Gäbe man mehr für das Personal aus, fehle das Geld an anderer Stelle, zum Beispiel bei Investitionen in die Digitalisierung, heißt es. Das Wort "Nullrunde" hat die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände jedoch noch nicht in den Mund genommen. Möglich, dass auch sie den Gewerkschaften eine Pauschale anbieten, die die Regierung bis zu von 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei gestellt hat. Das belastet die Kassen der Kämmerer nur einmal. Davon profitieren die Beschäftigten aber auch nur einmal. Sie hebt nicht auf Dauer die Tarifeinkommen.

Wie wollen die Gewerkschaften die Forderung durchsetzen?

Zum Auftakt in Potsdam dürfte es nur einen ersten Schlagabtausch geben. Mit einem Angebot von Bund und Kommunen ist kaum zu rechnen. Die Gewerkschaften haben schon signalisiert, dass sie dann Druck ausüben wollen mit Warnstreiks. Wann, das haben sie noch nicht verraten – aber von "bald" gesprochen. Die zweite Tarifrunde findet am 22. und 23. Februar wieder in Potsdam statt. Betroffen von Aktionen könnten alle Bereiche des öffentlichen Dienstes sein, also auch Müllabfuhr oder Kitas. Da der eigene Tarifvertrag für den öffentlichen Nahverkehr auch ausgelaufen ist, könnte es bald auch dort zu Warnstreiks kommen. Auftakt dieser Tarifgespräche ist der kommende Freitag, 27. Januar.