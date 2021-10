Sparen ohne Strafzinsen und Verwahrentgelt: Geht das noch?

Weit über 500 deutsche Banken und Sparkassen verlangen mittlerweile so genannte Verwahrentgelte - meist ein halbes Prozent im Jahr für Spareinlagen und Guthaben. Auch Festgeld, Sparbrief oder Tagesgeldkonto schützen bei vielen Instituten nicht mehr vor negativen Einlagenzinsen, wie sie die EZB zum Teil von den Banken verlangt. Es gibt aber nach wie vor viele Möglichkeiten, dem Strafzins zu entgehen.

Strafzinsen ab 50.000 Euro mittlerweile weit verbreitet

Je nach Höhe der Sparguthaben verlangen auch große Geldhäuser wie Deutsche und Postbank oder Commerzbank und Direktbanken wie DKB und ING inzwischen negative Zinsen - meist ab 50.000 oder 100.000 Euro. Andere Banken verlangen sie sogar schon ab dem ersten Euro.

Einige Banken bieten noch gebührenfreie Anlagen

Sparen mit moderaten Zinsgewinnen ist aber immer noch möglich, etwa über Sparportale im Internet, die nur als Vermittler auftreten. Neben Auslandsbanken und deren deutschen Töchtern bieten deutsche Autobanken wie BMW, Mercedes und Volkswagen Bank gebührenfreie Geldanlagen. Ford Money hat sogar ein minimal verzinstes Tagesgeld, das jederzeit kündbar ist.

Auch die Deutsche Bank leitet kostenlos an ihren "Zinsmarkt" weiter – allerdings sind das Angebote von anderen Instituten. Die bieten zurzeit Renditen bis zu 1,2 Prozent für mehrjährige Festgelder. Der höchste Sparbetrag liegt hier bei 100.000 Euro pro Anbieter, weil mehr durch die europäische Einlagensicherung nicht gedeckt ist. Wer zusätzliche Sicherheiten will, sollte eine inländische Bank wählen. So waren auch bei der deutschen Greensill Bank in Bremen, die im März insolvent ging, alle Spareinlagen geschützt.

Einlagensicherung soll Sparer EU-weit schützen vor Bankenpleiten

Die Kredite der Bank, die eine deutsche Tochter des britisch-australischen Finanzkonzerns von Greensill war, wurden über Zinsportale wie Check24, Weltsparen oder Zinspilot eingeworben. Sofern die Geldanlagen von Kleinsparern stammten, waren sie bei Greensill durch die Einlagensicherung der deutschen Privatbanken geschützt.

Institutionelle Anleger wie Kommunen, Unternehmen oder andere Banken verloren bei Greensill dagegen hohe Spareinlagen. Auch bei kleineren kommunalen Sparkassen, wo es zum Teil attraktive Sparpläne gibt, besteht keine Verlustgefahr. Ähnlich wie die Volks- und Raiffeisenbanken geben auch die Sparkassen eine gegenseitige Ausfallgarantie in ihrer Finanzgruppe, die alle Sparer schützen soll.

Warum Auslandsbanken ein gewisses Risiko darstellen

Theoretisch sollte es keinen Unterschied machen, ob das Geld bei einem deutschen Institut oder einer ausländischen Bank in der EU angelegt wird, wo die europäische Einlagensicherung von 100.000 Euro gesetzlich und mit Staatsverträgen garantiert wird. Außerdem bieten Auslandsbanken häufig etwas mehr Zinsen, um an deutsche Sparguthaben zu kommen.

Im Fall einer Bankenpleite kann es bei der Abwicklung der Zahlungsansprüche für deutsche Kunden im Ausland aber immer noch schwieriger sein, an ihr Geld zu kommen. Die europäische Kapitalmarktunion, die alle EU-Bürger im Inland wie im Ausland gleichbehandeln und schützen soll, ist immer noch im Aufbau und muss in der Realität noch viele praktische Hürden überwinden.