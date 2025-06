Elf Prozent ihrer Investitionen stecken deutsche Firmen im Schnitt in den Klimaschutz, so das ifo-Institut.

21.06.2025

Verunsicherte bayerische Wirtschaft bremst beim Klimaschutz

Elf Prozent ihrer Investitionen stecken deutsche Firmen im Schnitt in den Klimaschutz, so das ifo-Institut. Dass es nicht mehr ist, liegt laut bayerischen Betrieben daran, dass sie wenig Vertrauen in Konjunktur und Wirtschaftspolitik haben.

Von Ralf Schmidberger