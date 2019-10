Vertrauensbeweis? IG Metall-Chef Hofmann wiedergewählt

Jörg Hofmann wurde erneut zum ersten Vorsitzenden der IG Metall gewählt. 71 Prozent der Delegierten sprachen sich für Hofmann aus. Bei der Wahl vor vier Jahren waren es gut 91 Prozent gewesen. Ein deutlicher Vertrauensbeweis ist das nicht gerade. "Das Ergebnis ist sicherlich eine Enttäuschung, andererseits ist es ein ehrliches Ergebnis", sagte Hofmann nach seiner Wiederwahl. Es zeige, in welchem Spannungsfeld die IG Metall stehe.

Der Gewerkschaftstag in Nürnberg diskutiert nun intensiv über das Ergebnis. Zumal die zweite Vorsitzende Christiane Benner anschließend mit 87 Prozent Ja-Stimmen zwar auch schlechter abschnitt als bei ihrer ersten Wahl - allerdings nur leicht.

Ein guter Unterhändler, aber keine Kämpfernatur

Hofmann gilt unbestritten als guter Tarifexperte. Als Bezirksleiter in Baden-Württemberg hat er viele Pilotabschlüsse in der Metall- und Elektroindustrie ausgehandelt. An der Spitze der Gewerkschaft leitete er bisher vieles in die Wege wie den Transformationsprozess hin zur digitalisierten Arbeitswelt. Er sitzt als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten von VW und Bosch. Bei der Wahl am Dienstag war er einziger Kandidat für den Vorsitz.

Kämpferisch tritt Hofmann nach außen nicht gerade auf. Einige könnten ihm vielleicht auch übel nehmen, dass er mit bald 64 Jahren den von der Gewerkschaft geforderten früheren gesetzlichen Renteneintritt nicht gerade vorlebt.

Themen mit Konfliktpotenzial

Insgesamt steht die Gewerkschaft vor gewichtigen Problemen. Die IG Metall-Führung hatte sich klar zum Klimaschutz bekannt, was teilweise Unzufriedenheit bei den Arbeitern aus der Schwerindustrie auslöste. In der Autobranche muss der Transformationsprozess hin zu alternativen Antrieben begleitet werden - ebenfalls ein Thema mit großem Konfliktpotenzial.

Einer schnitt bei der Wahl heute Vormittag am besten ab: Jürgen Kerner, der den Haushalt der IG Metall verwaltet. Der Hauptkassierer erhielt 95 Prozent Ja-Stimmen.