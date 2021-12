Versteigern statt verschrotten: Retouren-Artikel unterm Hammer

Eine große Lagerhalle in der Nähe des Nürnberger Hafens. Hier stehen Wäschetrockner, Kühlschränke, Waschmaschinen, Mikrowellen und Saugroboter dicht and dicht. Es wirkt fast wie im Logistikzentrum eines Versandhändlers.

Und irgendwie ist es das auch: In dieser Halle lagert das Nürnberger Unternehmen "Restlos" derzeit die Ware für seine sogenannte "Retouren-Rettungsauktion". Alles was hier verkauft wird, wurde schon einmal an jemand anderen verkauft. Doch der- oder diejenige wollte die Ware dann am Ende doch nicht mehr und hat sie kurzerhand wieder zurückgeschickt.

Mehr als 300 Millionen Retouren in Deutschland

Das passiert oft in Deutschland, wie die Otto-Friedrich-Universität Bamberg herausgefunden hat. Am Lehrstuhl für Retourenmanagement haben die Forscher berechnet, dass deutschlandweit im Jahr 2020 etwa 315 Millionen Pakete zurückgeschickt worden sind, Tendenz steigend. Und sie haben auch ausgerechnet, dass knapp vier Prozent der Retouren einfach verschrottet werden. Das wären immerhin rund zwölf Millionen Pakete.

Retouren-Auktion ist Neuland für Nürnberger Firma

Den Mikrowellen und Kaffeemaschinen in der Lagerhalle in Nürnberg ist dieses Schicksal zunächst erspart geblieben. "Wir haben festgestellt, dass immer wieder größere Mengen an Retouren auch entsorgt werden. Und wir haben uns am Markt etwas umgeschaut und eben diesen Posten gefunden", erzählt Fabian Altrichter, der Geschäftsführer von "Restlos". Bei einem Großhändler für Retouren hat er zwei Lkw-Ladungen gekauft, die nun versteigert werden.

Eigentlich kümmert sich die Firma hauptsächlich um den Verkauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen, wenn Unternehmen oder Einrichtungen umziehen oder schließen, wie etwa jüngst beim Verkauf des Himbeerpalastes in Erlangen oder aktuell beim Verkauf des Inventars diverser Real-Märkte in Deutschland. Eine Auktion mit Retourenwaren ist für sie noch Neuland.

Waren können vor Ort besichtigt werden

Egal ob Staubsaugerroboter oder Brotbackmaschine: Der Startpreis bei der "Retouren-Rettungsauktion" beträgt immer einen Euro. Die Auktionen laufen bis Donnerstag, und geboten wird nur online. Wer sich vor Ort vom Zustand der Waren überzeugen wollte, hatte dazu am Montag Gelegenheit. Anita Groß aus Herzogenaurach suchte zum Beispiel nach einer neuen Mikrowelle und einem neuen Kühlschrank. Warum manche Menschen vor Retourenware die Nase rümpfen, kann sie nicht verstehen. Teilweise seien die Geräte nicht einmal richtig ausgepackt worden, sagt sie. "Ich hab mehr Schäden erwartet", so Groß.