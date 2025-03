Versorgungssicherheit: Können wir uns autark ernähren?

Seit Donald Trump als US-Präsident im Amt ist, verändert sich der globale Handel. Nicht nur bei Stahl, Aluminium und Autos – die USA drohen jetzt auch mit Sonderzöllen auf Agrarprodukte. Einzelheiten dazu und wie die EU reagieren wird, sind noch offen.

Entsprechend aktuell ist die Frage, ob sich Deutschland eigentlich ganz unabhängig vom globalen Markt mit Lebensmitteln versorgen könnte. Statistiken der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) zeigen: In manchen Bereichen produzieren die deutschen Landwirte im Überfluss. Andere Lebensmittel müssen derzeit aber importiert werden, um den Bedarf zu decken.

Kartoffeln, Getreide und Fleisch im Überschuss produziert

Die BLE gibt den Selbstversorgungsgrad unterteilt in verschiedene Klassen von Nahrungsmitteln an (s. Grafik). Bei Getreide und Kartoffeln zum Beispiel erzeugt Deutschland mehr, als verbraucht wird. Der Überschuss geht in den Export an andere Länder. 2023 war Deutschland weltweit immerhin der viertgrößte Agrarexporteur – nach den USA, Brasilien und den Niederlanden.