Versicherungen: Dritte Tarifrunde - und Warnstreiks

Mitarbeiter im Innendienst der Versicherungen nehmen Schadensmeldungen entgegen, bearbeiten sie, betreuen die Kunden. Policen verkaufen sie nicht. Den Job übernehmen die Außendienstler mit eigenem Tarifvertrag oder gleich als Selbständige.

Forderung sechs Prozent - Angebot vier Prozent

In München liegt heute die Forderung von sechs Prozent auf dem Verhandlungstisch. Die Auszubildenden sollen 80 Euro mehr im Monat erhalten. Und die Beschäftigten sollen sich entscheiden können: Gehaltsplus oder mehr Freizeit. Die Gewerkschaft Verdi hält das, was die Arbeitgeber als Angebot vorgelegt haben, für viel zu wenig: vier Prozent, allerdings in drei Schritten für insgesamt 34 Monate. Die Versicherungen stünden nicht schlecht da. Der Arbeitgeberverband bewertet die aktuelle Lage etwas anders. Verweist auf das Problem mit den niedrigen Zinsen, die gerade den Lebensversicherern zu schaffen machten. Auch sie haben Forderungen: So soll für gutverdienende Angestellte die gültige 38-Stunden-Woche flexibler umgesetzt werden.

Warnstreik bis kurz vor Mitternacht

Ob es beim dritten Treffen zum Abschluss kommt? Verdi zeigt sich da skeptisch. Die Arbeitgeber könnten es sich vorstellen. Sie wollen ihr Angebot heute verbessern, heißt es auf Nachfrage, wenn denn das Gegenüber sich auch bewegt. Begleitet werden die Gespräche in München heute Nachmittag von Trillerpfeifen. Verdi rechnet mit rund 250 Teilnehmern beim Warnstreik. Der startet um fünf vor zwölf am Mittag und endet fünf Minuten vor Mitternacht. Die Kunden würden das jedoch kaum zu spüren bekommen. In der Branche sind bundesweit nur rund zehn Prozent der Beschäftigten organisiert.