Versicherung Munich Re will aus Kohle, Öl und Gas aussteigen

Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt

Zukünftig nachhaltiger wirtschaften – wie so viele Unternehmen will das auch die Munich Re erreichen. Bereits heute werde nicht mehr in Unternehmen investiert, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit Kohle erwirtschaften oder Öle aus Ölsand gewinnen. Auch soll es keine Versicherungen mehr für neue Kohlekraftwerke und –minen geben. Zwar hat die Munich Re noch einige Versicherungen in diesem Bereich, doch auch hier will man aussteigen. Das sogenannte „kohlebezogene Versicherungsgeschäft“ soll deutlich zurückgefahren werden und zwar bis 2025 um 35 Prozent und bis 2040 soll es gar keine Versicherung in diesen Bereichen mehr geben.

Gewinn soll jährlich um fünf Prozent wachsen

Der Rückversicherer setzt auf Branchen, von denen er sich mehr Zukunft verspricht, wie Cyberversicherungen. Im eigenen Unternehmen will man die Digitalisierung voranbringen. Der Vorstand verspricht sich davon ein stetiges Wachstum in den nächsten fünf Jahren. So soll bis 2025 der Gewinn je Aktie im Schnitt um jährlich fünf Prozent zulegen, im gleichen Umfang soll auch die Dividende steigen.