Verschmutzte Meere, Abfallberge: Umwelttechnik-Messe in München

Fast 3.000 Aussteller aus mehr als 50 Ländern zeigen ihre Neuheiten und Innovationen auf der IFAT in München. Zum Auftakt werden Bundes-Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sprechen.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Messe vor zwei Jahren nur online stattgefunden. In diesem Jahr wird einzig China fehlen. Mit einem großen Besucherandrang wie vor Pandemie-Zeiten rechnet der Geschäftsführer der Messe München, Stefan Rummel, jedoch nicht mehr. Dafür würden "vor allem die Entscheider" kommen. Es gebe "einen ganz großen Nachholbedarf an persönlichen Kontakten".

Pandemie und Krieg haben auch Folgen für Umweltindustrie

An Herausforderungen mangelt es nicht. Klimawandel, verschmutzte Meere, wachsende Abfallberge und schwindende Ressourcen: Die Umweltindustrie hat rund um den Globus viel zu tun. Aber die Pandemie und der Krieg in der Ukraine wirken sich auch auf die Umwelttechnikbranche massiv aus.

Eine aktuelle Umfrage unter fast 1.000 Unternehmen zeigt, dass mehr als 80 Prozent der Firmen über Störungen der Lieferketten klagen. Es stocken Produktion und Vertrieb. 90 Prozent der Unternehmen sehen zudem die Gefahr, dass Umwelt- und Klimaschutz aufgrund des Krieges politisch und öffentlich eine weniger wichtige Rolle spielen könnten.

"Green Deal" bringt nur verhaltenen Optimismus

Vom "European Green Deal" erhofft sich derzeit auch nur knapp die Hälfte der Firmen positive Auswirkungen aufs Geschäft. Und zu den Plänen der Bundesregierung für eine "Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie" äußern sich 50 Prozent der Befragten nicht einmal.

Die Regierung müsse sich hier erst noch beweisen, fordert die Umweltindustrie in der Umfrage. Vor allem mit Vorgaben zu weniger Materialverbrauch, besserem Recycling und einer längeren Lebensdauer von Produkten.

Niedrige Recyclingquote bei Kunststoffabfällen

Nach Angaben der Messe IFAT haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten sowohl die jährliche Produktion als auch die Menge an Kunststoffabfällen mehr als verdoppelt. Von 460 Millionen Tonnen im Jahr 2019 wurden demnach nur neun Prozent recycelt, 19 Prozent verbrannt und fast 50 Prozent auf Mülldeponien entsorgt. Die restlichen 22 Prozent landeten auf wilden Deponien, wurden in offenen Gruben verbrannt oder gelangten in die Umwelt.

Mit der "Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie" lenke die Bundesregierung dem entgegen. Und der "European Green Deal" sehe unter anderem vor, dass bis 2030 nur noch wiederverwendbare oder recyclebare Verpackungen hergestellt werden.

IFAT-Schwerpunkt Wasserwirtschaft

Industrielle Wasserkreisläufe, Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung gehören zu den größten Ausstellungsbereichen der IFAT. Wasserknappheit und Dürre auf der einen Seite sowie Hochwasser und Flutkatastrophen auf der anderen gehören weltweit zu den Herausforderungen. Vor allem fehlt in vielen Ländern sauberes Trinkwasser. Wasser werde auch in einigen Regionen Deutschlands "zusehends zum knappen Gut", teilte die IFAT mit.

Die Messe bezieht sich damit unter anderem auf den Klimaforscher Fred Fokko Hattermann vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Er bekomme in den letzten Jahren von Wasserwirtschaftsunternehmen immer häufiger die Rückmeldung: "Uns ist ein Brunnen trockengefallen." Das habe es früher so nicht gegeben.

Vielerorts außergewöhnlich trocken

Nach Angaben der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) sind der Klimawandel und Perioden ungewöhnlicher Trockenheit die Ursache für das Absinken des Grundwasserspiegels. Auch der Dürremonitor des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung in Leipzig habe in den letzten Jahren immer wieder Phasen außergewöhnlicher Trockenheit des Bodens in vielen Regionen Deutschlands gezeigt.

Die Industrie hat nach IFAT-Angaben ihren Wasserverbrauch weiter reduziert. Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe hätten 2016 rund 5,8 Milliarden Kubikmeter Wasser entnommen, 2019 seien es nur noch 4,7 Milliarden Kubikmeter gewesen.

Konflikte ums Wasser zwischen Industrie und Verbrauchern

Uli Paetzel, Präsident der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA), sieht dennoch Handlungsbedarf. Unternehmen könnten mit Hilfe von wassersparender Technologien, Regenwasser oder gereinigtem Abwasser noch ressourcenschonender arbeiten. Es liege im Interesse der Wirtschaft, "noch intensiver über den richtigen Umgang mit Wasser nachzudenken". Denn sobald in einigen Regionen Wasser aufgrund von Dürreperioden zu einem knappen Gut werde, zeichneten sich "Nutzungskonflikte" ab.

Eine sichere und bezahlbare Wasserversorgung sieht auch der Bereich Wasser/Abwasser beim Verband kommunaler Unternehmen (VKU) als Herausforderung. Karsten Specht, Vizepräsident des VKU, spricht sich dafür aus, die Verursacher zur Kasse zu bitten - also, dass beispielsweise Hersteller von Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmitteln an den Kosten beteiligt werden, wenn ihretwegen zusätzliche Reinigungen der Kläranlagen notwendig sind.