Verpackungsmüll an Weihnachten – was man dagegen tun kann.

Stoffgeschenkschleifen statt Plastikgeschenkband

Sie empfiehlt auch bei den Schleifen genau hinzuschauen. "Natürlich ist das Geschenkband, das man kennt, das man so ziehen kann, aus Plastik." Als Alternative gebe es viele verschiedene Möglichkeiten aus Stoff, die man sich auch als Meterware zuschneiden lassen kann.

Die Stoffbänder gibt es auch als fertige Rolle. Und sogar die gute alte Paketschnur liegt wieder im Trend. Daran kann man zum Beispiel Selbstgebasteltes oder Gebackenes knoten und so das Geschenk nachhaltig verschönern.

Ingolstädter Start-up verzichtet ganz auf Verpackung

Ganz auf Verpackungen verzichtet ein Start-up am Ingolstädter Hauptbahnhof. Hier im Unverpackt-Laden "nurINpur" gehen an Weihnachten Nüsse, Kaffeebohnen, bunte Nudeln, selbstgemachte Cremes, Badekugeln oder Bienenwachskerzen über den Ladentisch - und zwar unverpackt, jeder Kunde bringt sein eigenes Gefäß mit, sagt Gründer Simon Stapf.

"Bei uns sieht man einfach das rohe Produkt. Wir kriegen fast nichts in Plastik geliefert", so Stapf. Viele Verpackungen im Supermarkt seien kleinverpackt. "Wir kriegen das Meiste in Papiersäcken, 25 Kilogramm-Säcke. Die großen Eimer von den Seifen sind auch Pfandeimer."

Das alte Marmeladenglas mit einer Zimtstange verschönern

Die gingen zurück an die Lieferanten, die fast ausschließlich aus der Region kämen und die Gefäße wiederverwendeten, erzählt Stapf. Als Gefäße bringen die Kunden meist schon Beutel oder alte Gläser mit, die sich wie zum Beispiel ein altes Marmeladenglas hervorragend als Geschenkverpackung eigneten, so Stapf.

Im Laden können die Kunden diese Gläser dann noch nachhaltig verschönern - mit Gewürzen, wie etwa Sternanis oder Zimtstangen.

Das Geschenk im Schal – Ein Trend aus Japan

Wer dennoch auf den Überraschungseffekt beim Verschenken nicht verzichten will, für den hat Stapf noch einen Tipp aus Japan: "Furoshiki heißt das." Man nimmt einfach ein großes Tuch oder einen großen Schal und verpackt damit die Geschenke. "Der Gedanke dahinter: Man kann es wiederverwenden und man hat einfach nicht den Müll, den man sonst so hat."

Sechs Millionen Tonnen Verpackungsmüll pro Jahr

Unverpackte Leckereien haben übrigens einen weiteren Vorteil: Weil man sie je nach Bedarf abgewogen kaufen kann, werden weniger Lebensmittel weggeworfen. Das sind immerhin pro Jahr fast sieben Millionen Tonnen an Abfällen in Deutschland. An Verpackungsmüll, der vorwiegend in der gelben Tonne, Glas- oder Papiercontainern getrennt vom Restmüll gesammelt wird, fallen laut dem Statistischen Bundesamt knapp sechs Millionen Tonnen pro Jahr an.