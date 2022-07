Grimm: "Leute kennen ihren ökologischen Fußabdruck nicht"

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm hat sich im BR-Sonntagsstammtisch für einen CO2-Preis auf Konsumgüter und Dienstleistungen ausgesprochen. Die "Wirtschaftsweise" beruft sich auf eine Untersuchung zum ökologischen Fußabdruck. Nur neun Prozent würden diesen überhaupt kennen, 16 Prozent der Befragten wollten ihn gar nicht wissen.

Grimm: Was weniger CO2 verbraucht, sollte günstiger sein

Vielleicht auch, weil dieser schwer beeinflussbar sei: "Man kann relativ wenig durch eigenes Verhalten daran ändern, weil relativ vieles gesetzt ist durch den täglichen Verbrauch, den täglichen Konsum, die CO2-Emissionen in den Gütern, die wir konsumieren", so Grimm. Umso wichtiger sei es deshalb, CO2 stärker zu bepreisen und so die Unternehmen zu weniger Emissionen zu animieren. Das käme laut Grimm auch dem Verbraucher zugute. "Dann ist nämlich alles günstiger, was wenig CO2 verbraucht hat."

Zum Hintergrund: "Jahr für Jahr bedenklich mehr Treibhausgase"

Neureuther fordert bessere CO2-Kennzeichnung

Der ehemalige Skiprofi Christian Neureuther forderte in der Sendung genaue Werte, wie viel CO2 eine bestimmte Urlaubsreise verbrauche, ähnlich wie Nährwertangaben bei Lebensmitteln. Ein Messinstrument zum Ermitteln der eigenen Klimafreundlichkeit ist der ökologische Fußabdruck.

Eine Möglichkeit, CO2 einzusparen, ist der Verzicht auf Reisen. Dies werde sich vor allem in der Geschäftswelt durchsetzen, ist sich Veronika Grimm sicher. Die Pandemie habe gezeigt, dass viele Treffen auch online abgehalten werden könnten. Bei den Urlaubern möchte sie keine Einschränkungen. Es sei wichtig, dass Menschen mit der Kultur anderer Länder in Kontakt kämen und ein Austausch stattfände, so Grimm. Auch Neureuther betont, dass man die Zugspitze nicht online erleben könne. Besonders schädlich seien hier aber Kurztrips. "Eigentlich sollten wir unsere Urlaube wieder auf ein oder zwei Wochen ausdehnen, und vor Ort sollten wir das Auto abstellen", rät Neureuther.

Die Verantwortung für den CO2-Ausstoß dürfe aber nicht nur beim Bürger liegen, so Neureuther. Er sieht auch die Kommunen in der Pflicht, etwa beim rechtzeitigen Abschalten der Straßenlaternen.

Gletschersituation wie nie zuvor

Mit großer Sorge beobachtet Neureuther das Fortschreiten des Klimawandels auch an den heimischen Gletschern. Neben Hitze und fehlenden Niederschlägen verweist er auf den Saharastaub, der den Gletschern schwer zugesetzt habe. Der dunkle Sand erwärme sich stark und verhindere, dass der Schnee das Sonnenlicht reflektiert. Aktuell sei schon eine Gletscherschmelze zu erkennen, die in den letzten Jahren erst Mitte oder Ende August zu beobachten war. "Wir werden bis zum Jahrhundertende 80 Prozent der Gletscher verlieren."