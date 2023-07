Vermeidbare Unfälle durch Car2X: ADAC kritisiert Hersteller

Moderne Autos stecken voller Technik. Warum sie also nicht auch zur Kommunikation mit anderen Fahrzeugen nutzen? Autos könnten sich so gegenseitig vor Gefahren warnen, zum Beispiel vor einem Stauende, Regen oder Glatteis. Diese Idee hatten bereits vor vielen Jahren Entwickler - das Kommunikationssystem Car2X ging an den Start.

Kritik: Hersteller tun zu wenig

Wie gut die Kommunikation funktioniert, hängt davon ab, wie viele Fahrzeuge mitmachen. Und das sind leider noch zu wenige, wie eine Umfrage des ADAC zeigt. Demnach gibt es zwar das Funk-Informationssystem bei den deutschen Herstellern (Audi, BMW, Mercedes Benz, Volkswagen), allerdings sieht es bei ausländischen Marken schlecht aus. Hier nutzen dem Automobilclub zufolge nur Cupra, Ford und Volvo Car2X. Allerdings kosten die Systeme zum Teil einen Aufpreis, sind nur im Paket mit anderen Diensten zu haben und gelegentlich werden nach ein bis drei Jahren noch Abo-Gebühren fällig.

Auch VDA unterstützt die Technologie

Unterstützung für die weitere Digitalisierung der Mobilität kommt allerdings vom Verband der Automobilindustrie (VDA). Ein Sprecher betont, die Digitalisierung leiste "einen extrem wichtigen Beitrag für klimaneutrale Mobilität und riesige Chancen für Wachstum und Verkehrssicherheit." Zusätzlich könnten über eine leistungsfähige Kommunikation Informationsquellen erschlossen werden, wodurch die "Sichtweite" von Fahrzeugen deutlich erweitert werden könne.

Hohe technische Hürden

Car2X ist also erst in wenigen Modellen verfügbar. Doch selbst bei denen, die die Technik nutzen, gibt es große Hürden. Es fehlt ein einheitlicher Standard, wie Experten schon länger bemängeln. Die Fahrzeuge einer Marke sprächen meist nur ihre eigene Sprache, so dass nur die Modelle eines Herstellers untereinander kommunizieren könnten, so ADAC Sprecherin Katja Legner.

Dazu kommt, dass Hersteller unterschiedliche Übertragungstechnologien verwenden. Die einen nutzen der Umfrage zufolge Mobilfunk, die anderen setzen auf pWLAN. Allerdings sieht man beim ADAC große Mängel beim Mobilfunk. Daten könnten in Funklöchern nicht übertragen werden, zum zweiten sei Mobilfunk wesentlich langsamer als WLAN. Der VDA sagt dazu in einer Stellungnahme: "Die Realisierung erfolgt über verschiedene Technologien, die je nach Anwendung für die Hersteller und die Fahrerinnen und Fahrer spezifische Vorteile haben."

Überhaupt gibt es große Unterschiede bei der Übertragungsgeschwindigkeit. VW und Volvo schaffen eine Datenübermittlung innerhalb einer Sekunde, bei Audi und Ford dauere das zwischen 20 Sekunden und zwei Minuten. Dabei werten die Experten des Automobilclubs die Technik als Meilenstein für die Verkehrssicherheit, ähnlich wie den Airbag und ABS.

Auch Unfallforscher der Allianz werben für Car2X

Das sehen auch die Unfallforscher der Allianz so. Der Leiter des Allianz Zentrums für Technik, Christoph Lauterwasser, spricht gegenüber BR24 von einem großen Potential zur Vermeidung oder Abschwächung von Unfällen. Das hohe Potential ergebe sich aus einer Vielzahl von gefährlichen Situationen, in denen Fahrzeugführende gewarnt werden könnten.

Als Beispiele nennt er die Warnung vor verunfallten Fahrzeugen, Pannenfahrzeugen, Baustellen, Stauenden und wetterbedingten Risiken wie Glätte, Starkregen oder Nebel. Die Sicherheitswirkung werde deutlich ansteigen, wenn die Marktdurchdringung sich erhöhe und zudem auch weitere Fahrzeugtypen wie LKW, Motorräder oder landwirtschaftliche Zugmaschinen damit ausgestattet seien, so Lauterwasser weiter. Auch Nachrüstlösungen wären möglich. Doch noch sieht es nicht danach aus, als ob sich die Technik schnell durchsetzen wird, wie die ADAC Umfrage gezeigt hat.