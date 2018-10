Verkehrsminister beraten über Dieselskandal und Luftverkehr

Der Luftverkehr in Europa ist nicht nur nach einzelnen Ländern sondern auch innerhalb Deutschlands kleinräumig aufgeteilt, was ein kompliziertes Geflecht zur Folge hat. Die Länder fordern deshalb seit Jahren schon ein nationales Luftverkehrskonzept. Es droht eine zunehmende Überlastung des europäischen Luftraums, die zu verspäteten Flügen führt.

Und an den Flughäfen staut es sich wegen chaotischer Sicherheitskontrollen. Auch die müssten neu geordnet werden. Auf dem Airbus-Gelände in Hamburg-Finkenwerder wollen Bund und Länder das erörtern.

Kommunen fühlen sich im Stich gelassen

Doch mit den Diesel-Fahrverboten in zahlreichen Städten schiebt sich ein anderes Thema in den Vordergrund. Kommunen fühlen sich von Bund und Ländern im Stich gelassen bei Maßnahmen für saubere Luft. Es fehlt ein Konzept für die Mobilität in den Ballungsräumen.

Städte und Gemeinden fordern, die Bedingungen für Radfahrer, Fußgänger und Öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. Zur sauberen Luft könnte außerdem auch ein Schiffsverkehr ohne Schweröl beitragen.