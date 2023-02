Euro-7-Abgasnorm: Autofahrerschreck oder Umweltretter?

Die Euro-7-Norm ist das jüngste Glied einer jahrzehntelangen Entwicklung: An Abgasvorschriften, die EU-weit gelten, sind Halter von Pkw, Lkw, Bussen oder Motorrädern bereits seit 1970 gewöhnt. Das Prinzip ist seitdem immer das gleiche: Die Hersteller müssen sich für ihre Fahrzeuge Typgenehmigungen holen, die EU legt den gemeinsamen Rechtsrahmen fest, den die nationalen Zulassungsbehörden umsetzen müssen.

Direkt in Berührung mit dem Thema kommen Autofahrer durch die Schadstoffklassen ihrer Fahrzeuge und die Plaketten, die als Resultat auf der Windschutzscheibe kleben müssen. Denn die EU legt in sogenannten Abgasnormen ("Euro-Norm") die Grenzwerte für verschiedenen Schadstoffe aus dem Auspuff sowie Partikel fest, die zum Beispiel durch Abrieb der Bremsen oder Reifen entstehen.

Die Verfeinerung und Verschärfung dieser Normen ist ein komplexer und für Laien auch komplizierter Vorgang, der sich zwischen EU-Gesetzgeber, nationalen Zulassungsbehörden und den Fahrzeugherstellern abspielt. Richtig ins Bewusstsein der Öffentlichkeit kam das Thema ab 2015 durch als "Dieselgate" bezeichnete Manipulationen verschiedener Autohersteller zur Umgehung gesetzlich vorgegebener Grenzwerte.

Drohen neue Diesel-Fahrverbote durch Euro 7?

Seit 1. Januar 2020 gilt die Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM für neu typgenehmigte Pkw-Modelle und für alle Erstzulassungen ab 1. Januar 2021. Nun hat die EU-Kommission mit der Euro-7-Norm eine Weiterentwicklung vorgeschlagen und dem Europaparlament sowie den Fachministern der EU-Mitgliedsstaaten zur Beratung vorgelegt. Geht es nach dem Zeitplan der EU-Kommission, soll die neue Norm für in der EU verkaufte Autos und leichte Nutzfahrzeuge ab Mitte 2025 sowie für Busse und Lkw ab Mitte 2027 gelten.

Theoretisch und auf den ersten Blick ändert sich für Pkw gar nicht soviel. Zugelassen werden sollen nur noch Dieselfahrzeuge, die nicht mehr als 60 Milligramm Stickoxid (NOx) pro Kilometer ausstoßen - das erfüllen bereits Benziner, für die sich gar nichts ändert. Bei Diesel-Pkw liegt der Maximalwert bislang bei 80 Milligramm. Fahrzeuge, die die Euro-6-Norm erfüllen, sind folglich momentan nicht von Fahrverboten in Umweltzonen betroffen. Dies trifft zur Zeit Diesel-Pkw bis Abgasnorm Euro 5 . So gilt zum Beispiel seit 1. Februar 2023 auf dem Mittleren Ring in München ein Fahrverbot für Fahrzeuge bis Euro 4/IV, das ab Oktober noch auf Euro 5/V-Fahrzeuge ausgeweitet wird.

Aus Autofahrersicht stellt sich die Frage, ob sich diese Entwicklung fortsetzt und mit Einführung einer Euro-7-Norm selbst modernste Diesel-Pkw mit Euro-6-Norm nicht mehr in Umweltzonen fahren dürfen. Diesel-Fans sollten daher beim Kauf oder Leasing die Fahrzeuge der neuen Euro-6d-temp-Abgasnorm (oder besser) in Betracht ziehen. Nochmal um ein Vielfaches sauberer als die Vorgängernorm 6c, könnten diese Fahrzeuge mit Nachrüstungen später gegen Fahrverbote ausreichend gewappnet sein.

Aufgrund der unklaren Lage rät der ADAC nicht grundsätzlich vom Diesel ab, "allerdings muss sich jeder Autokäufer auf Grundlage der eigenen Situation überlegen, welche Technologie am sinnvollsten und am passendsten für das eigene Nutzungsverhalten ist", so eine ADAC-Sprecherin auf BR24-Anfrage.

Ministerpräsidenten schreiben Brandbriefe wegen Euro 7

Es ist allgemeiner Konsens, dass viele Punkte in dem Vorschlag eine sinnvolle Optimierung im Sinne der Umwelt darstellen. Dies gilt zum Beispiel für die Festschreibung eines Lachgas-und Ammoniak-Grenzwertes auch bei Pkw sowie zeitgemäßem Manipulationsschutz für Kilometerzähler, Antriebsbatterien oder Motorsteuerung. Und erstmals werden auch Elektro-Fahrzeuge mit einbezogen, denn die neuen Vorschriften sind kraftstoff- und technologieneutral, legen also die gleichen Grenzwerte fest, unabhängig davon, ob mit Benzin, Diesel, alternativen Kraftstoffen wie Autogas oder eben Elektroantrieb gefahren wird.

Gleichwohl könnten sich die Vorschläge jedoch als Bumerang mit negativen Folgen für Autofahrer, Jobs und sogar Umwelt herausstellen - zumindest wenn die Befürchtungen und technischen Einwände zutreffen, die von der Autoindustrie und den Ministerpräsidenten Bayerns, Baden-Württembergs und Niedersachsens in verschiedenen Brandbriefen geäußert wurden.

Euro 7: Aufschrei der Hersteller

Seit dem sogenannten "Dieselgate" ist das Verhältnis von Herstellern und Politik schwer belastet. In der Folge herrschte beim Gesetzgeber die erkennbare Tendenz, mit maximalem Druck und scharfen Anforderungen künftige Manipulationen und Tricksereien zu verhindern. Jahrelang gaben sich die Hersteller sichtbar konstruktiv und bemüht, ein Blockierer-Image zu vermeiden.

Bei Euro 7 jedoch, so die Kritiker, sei die EU-Kommission weit über das Ziel hinausgeschossen und schade sowohl den europäischen Herstellern und Autofahren, ohne dass die Umwelt davon einen Vorteil hätte. Bemerkenswert ist dabei der branchenweite Aufschrei, getragen vom europäischen Dachverband ACEA sowie dem Verband der deutschen Automobilindustrie VDA, dem sich unter anderem mit Volkswagen, BMW, Traton oder Bosch weltbekannte deutsche Hersteller ausdrücklich angeschlossen haben. Auch die Arbeitnehmerseite der IG Metall hat sich bereits kritisch geäußert.

Der massive Aufschrei der Branche betrifft unmittelbar Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, also Bundesländer mit vielen Arbeitsplätzen in der Autoindustrie. Die Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), Winfried Kretschmann (Grüne) und Stephan Weil (SPD) hinterfragen in ihrem dringlichen Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Verhältnismäßigkeit der verschärften Euro-7-Norm.

Drohen Preisschocks, Angebotslücken, Stellenabbau?

Im Kern geht es um die Kosten für die Hersteller und den aus ihrer Sicht viel zu straffen Zeitplan, den sie für schwer erfüllbar halten. Nicht zu Unrecht, wie der Karlsruher Motorenforscher Prof. Thomas Koch an Beispielen erläutert: Die neuen verschärften Anforderungen verlangten den Einbau leistungsfähigerer elektrischer 48-Volt-Hybridnetzwerke.

Doch solche Bordelektronik hätten kleinere, günstigere Pkw typischerweise nicht, mithin werde die Nachrüstung unrentabel oder die Fahrzeuge erheblich teurer. Auch die preisgünstigere Handschaltung würde als Folge von Euro 7 aussterben, weil nur mit Automatik die Einhaltung verschärfter Testanforderungen gewährleistet sei.

Solche und andere Beispiele veranlassten ACEA-Präsident und Renault-Chef Luca de Meo zu der Aussage, dass Autos in der Folge um bis zu zehn Prozent teurer würden und 300.000 Jobs in der Autobranche gefährdet seien. Ein VW-Sprecher bestätigte diese Prognose und kritisierte die Test-Randbedingungen der vorgeschlagenen Euro-7-Norm, die "mit einer realistischen Nutzung des Fahrzeugs wenig zu tun" hätten und "günstige Fahrzeuge dadurch erheblich teurer" machten.

Schätzungen des Bundesverkehrsministeriums stützen diese Argumentation. Experten des Ministeriums ermittelten den Mehraufwand für einen Wagen der Mittel- oder Oberklasse auf bis zu 400 Euro und leichte, mit Diesel betriebene Nutzfahrzeuge kosteten demnach pro Stück bis zu 900 Euro mehr. Für schwere Nutzfahrzeuge werde es besonders teuer: Hier sei mit Mehrkosten zwischen 2.500 und 4.000 Euro zu rechnen, so das FDP-geführte Ministerium.

Ist Euro 7 ein verkappter Feldzug gegen den Verbrennermotor?

Mittlerweile sprechen Euro-7-Kritiker ganz offen von "Instrumentalisierung für ein früheres Ende des Verbrenners" (BMW), "Tatsachen, die bewusst ignoriert" würden (VDA-Präsidentin Hildegard Müller) oder "Willkür" (Prof. Thomas Koch).

Auch der ADAC, der sich bei Euro 7 als neutrale Verbraucherstimme zwischen Herstellern und Politik versteht, warnt ausdrücklich in seiner Bewertung: "Die Verschärfung der Grenzwerte und des Messverfahrens darf jedoch nicht von vornherein darauf zielen, eine konkrete Technologie wie den Verbrennungsmotor ins Aus zu manövrieren. Sie dürfen auch nicht dazu führen, dass kleine und günstige Fahrzeugmodelle überhaupt nicht mehr für Verbraucher bezahlbar angeboten werden können, weil zusätzliche technische Anforderungen und fehlende rechtliche Grundlagen ihre Produktion überproportional verteuern."

EU-Kommission hält Kritik an Euro 7 für unbegründet

Eine solch breite Front von Kritikern aus Industrie und Politik kann die EU-Kommission nicht ignorieren. Die Vorgaben seien mit bereits vorhandenen Technologien zu erreichen, zitiert das Fachmagazin Verkehrsrundschau einen EU-Beamten. Auf BR24-Anfrage verweist die EU Kommission auf detaillierte Berechnungen, die sich in ihrer über 300 Seiten starken Technikfolgenabschätzung zu Euro 7 finden. Ab Seite 273 berechnet die Kommission die Mehrkosten für einen Pkw unter Euro-7-Regulierung lediglich mit maximal 90 bis 150 Euro.

Wie geht es weiter bei der Abgasnorm?

Der Vorschlag der EU-Kommission wird nun Zeile für Zeile im Europaparlament und von den Fachministern der EU-Mitgliedsstaaten in sogenannten Trilog-Verhandlungen überprüft. Die amtierende schwedische EU-Ratspräsidentschaft möchte bis Mitte Juni ein Ergebnis präsentieren. Doch haben viele Mitgliedsstaaten - genau wie die deutsche Bundesregierung - noch keine erkennbare Position, wie BR24 aus EU-Kreisen erfuhr. Die Abstimmung im Umweltausschuss des EU-Parlaments ist erst für November 2023 terminiert.

Unterstellt man die für EU-Verordnungen durchschnittliche Verfahrensdauer von 18 Monaten, dann ist mit Ergebnissen nicht vor Anfang kommenden Jahres zu rechnen. Abgesehen davon, dass die Hersteller sich kaum in der Lage sehen, innerhalb eines Jahres die Vorgaben zu erfüllen, dürfte die Einführung spätestens beim Antragsstau in den Typzulassungsbehörden scheiten, warnen Insider.

Behindert Euro 7 den Ausbau der Elektromobilität?

Gefährlich könnte dem Euro-7-Vorschlag der EU-Kommission auch ausgerechnet deren eindeutiges Bekenntnis zur Elektromobilität werden. Mit Euro 7 würden wichtiges Ingenieur-Know-how sowie Kapital gebunden und somit von der Weiterentwicklung bei Elektroautos abgezogen, mahnte Stellantis-Chef Tavares. Euro 7 habe das Zeug, "erhebliche Ressourcen von Batterietechnologien zurück auf den Verbrennungsmotor zu verlagern", so Christian Levin, Chef der VW-Lkw-Sparte Traton im Handelsblatt.

Auch wäre der Umwelt nicht geholfen, wenn Autofahrer wegen steigender Neupreise länger ihre alten Fahrzeuge nutzten, warnte Renault-Chef Luca de Meo. Die Haltedauer-Statistik gibt ihm tendenziell recht. Laut Kraftfahrtbundesamt-Statistik für November 2022 sind in Bayern rund 3.8 Millionen oder 46 Prozent der Pkw in Bayern älter als neun Jahre. 2018 waren noch 40 Prozent (3,35 Millionen) der Pkw neun Jahre oder älter. Immerhin: Fast die Hälfte der Halter will also offensichtlich weder verschrotten noch den Alten gegen einen Neuen tauschen - Tendenz steigend.

Fazit: Euro 7 ist weder Autofahrerschreck noch Umweltretter

Aus Autofahrersicht gibt Euro 7 weder Anlass zu Panik noch zu Jubel. Der ambitionierte Zeitplan dürfte ohnehin nicht einzuhalten sein. Da es sich lediglich um einen Vorschlag handelt, bleibt das Endergebnis abzuwarten. Zudem werden viele Elemente positiv bewertet.

Somit ist zu erwarten, dass eine politische Lösung zu Kompromissen führt, etwa im besonders betroffenen Lkw-Bereich. Und Befürworter technologieoffener Antriebsarten erkennen sogar noch einen Vorteil, den die EU-Kommission möglicherweise gar nicht beabsichtigt hat: Durch Euro 7 werden die herkömmlichen Verbrenner-Entwickler weiter beschäftigt und das Know-how erstmal nicht aus Europa verschwinden.