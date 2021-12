Verkaufsverbot für Feuerwerk: Händler klagen an Heiligabend

Auch in diesem Jahr rechnen die Feuerwerkshändler mit großen Umsatzeinbußen. Wie der Feuerwerksversandhändler Röder in Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg dem BR mitteilt, ist der Umsatz im Vergleich zu 2019 stark eingebrochen. "Wir haben wieder einen Umsatzrückgang von rund 80 Prozent", so der Chef der Firma, Heiko Röder.

Politik verbietet Verkauf von Feuerwerkskörpern

Bund und Länder haben den Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester bundesweit verboten. Damit sollen Verletzungen durch Feuerwerkskörper verhindert und die wegen der Corona-Pandemie stark belasteten Krankenhäuser entlastet werden. Bereits im vergangenen Jahr wurde aus diesem Grund der Feuerwerksverkauf von der Politik untersagt.

Verband will im Eilverfahren klagen

Beim oberfränkischen Feuerwerkshändler Röder heißt es dazu, man habe nun das zweite Jahr "umsonst" gearbeitet. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) wolle daher am Freitag im Eilverfahren gegen das Verbot klagen. Die meisten Unfälle würden schließlich nicht auf zugelassenes Feuerwerk, sondern auf illegale Feuerwerkskörper zurückgehen, so Röder. Beim Marktführer in Schlüsselfeld hoffe man darauf, dass das Verbot noch vor Silvester gekippt werde und Feuerwerksartikel doch noch verkauft werden können.

Das Unternehmen mit rund 30 Mitarbeitern versuche sich solange mit dem erlaubten Verkauf von Kinderfeuerwerk und dem Verkauf an Pyrotechniker über Wasser zu halten. Das sei aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein.