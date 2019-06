Verkauf von LSG Sky Chefs – Protest am Flughafen München

Es war eine etwas andere Mittagspause bei den Caterern von LSG am Flughafen: eine "Protestmittagspause“ gegen den Verkauf der eigenen Firma. Rund 300 Mitarbeiter wollten damit ein Zeichen setzen. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi – gestern bereits am Frankfurter Flughafen. Dort wurde eine Petition mit rund 4.000 Unterschriften an den Lufthansa-Vorstand übergeben.

Gewerkschaft befürchtet Abbau von Arbeitsplätzen

Betriebsrat Johannes Bichler sagt ganz klar, die Catering-Tochter solle in der Lufthansa-Familie bleiben.

"Im schlimmsten Szenario könnte natürlich der Wegfall von Arbeitsplätzen drohen. Wir wissen nicht, wie ein neuer Inhaber mit der LSG umgehen wird in Zukunft. Daher sind klar die Forderungen: Sicherung der sozialen Standards und Tarifverträge und Erhalt aller Arbeitsplätze." Johannes Bichler, Betriebsrat LSG Sky Chefs

Lufthansa möchte LSG Sky Chefs verkaufen

Die Lufthansa möchte die LSG aber ganz oder in Teilen verkaufen. Der Grund: Man wolle sich künftig stärker auf die eigene Kernkompetenz fokussieren, also auf das Fliegen, und weiter in moderne Flugzeuge investieren. Die LSG ist mit 7.000 Beschäftigten alleine in Deutschland immerhin der zweitgrößte Caterer der Welt. Am Münchner Flughafen arbeiten mehr als 1.400 Mitarbeiter.