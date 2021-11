Verhandlungen gescheitert: Kein Rechenzentrum in Gunzenhausen

Absage für Gunzenhausen: In der Stadt wird kein neues Rechenzentrum der dort ansässigen Internetfirma Hetzner entstehen. Das Unternehmen wollte ursprünglich 20 Millionen Euro in ein Rechenzentrum mit eigenem Solarpark investieren. Der Neubau sollte in der Nähe des Hauptsitzes zwischen dem Gunzenhäuser Gewerbegebiet Scheupeleinsmühle und dem Ortsteil Aha entstehen.

Grundstückeigentümer wollten nicht verkaufen

Mehrere Monate lang seien Gespräche mit der Stadt Gunzenhausen und privaten Grundstückseigentümern geführt worden, teilte das Unternehmen mit. Es sei aber nicht gelungen, alle Grundstückseigentümer von einem Verkauf ihrer Fläche zu überzeugen. Firmeninhaber Martin Hetzner bedauert es eigenen Worten zufolge, dass die Firma trotz Unterstützung durch Stadt und Verwaltung das neue Rechenzentrum nicht am favorisierten Standort bauen kann. Auch der Bürgermeister von Gunzenhausen, Karl-Heinz Fitz (CSU), ist enttäuscht und spricht davon, dass eine einmalige Chance vertan worden sei.

Internetfirma Hetzner sucht nach neuem Standort

Das Unternehmen sucht nun nach Alternativen. Für den Neubau wird nach Angaben von Hetzner eine Fläche von 50 Hektar benötigt, die sich in der Nähe eines Umspannwerks befinden sollte. Ein Drittel der Fläche soll dem neuen Rechenzentrum vorbehalten sein, auf den anderen zwei Dritteln soll ein Solarpark entstehen.