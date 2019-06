Verhaltenes Börsendebüt von VW-Tochter Traton

Erst als die Preisspanne am unteren Ende bei 27 Euro festgelegt wurde, konnte die Zeichnung der Traton-Papiere erfolgreich über die Bühne gehen. Im zweiten Anlauf hat es die VW-Tochter an die Börse geschafft. 57,5 Millionen Aktien wurden plaziert.

MAN und Scania mit weit weniger bewertet als erhofft

Zum Ausgabepreis wird die Dachgesellschaft der Lkw- und Bushersteller MAN und Scania mit 13,5 Milliarden Euro bewertet. Ein Rückschlag - erhofft waren bis zu 24 Milliarden. VW nimmt mit dem Börsengang seiner Tochter 1,55 Milliarden Euro ein. Das Geld soll in den Ausbau von E-Mobilität fließen.

Aktien in Frankfurt und Stockholm gehandelt

Die Aktien werden in Frankfurt und in Stockholm gehandelt, weil der schwedische Premiumhersteller Scania ein wertvoller Bestandteil der neuen Nutzfahrzeugsparte von VW ist. MAN gehört auch dazu mit Lastwagen und Bussen sowie die brasilianische LKW-Tochter von Volkswagen. Die schiere Größe und das frische Geld der Aktionäre, die nur knapp ein Achtel von Traton abbekommen, sollen die benötigte Zukunftstechnik finanzierbar machen.

Elektroantrieb als Zukunftstechnologie

Elektroantrieb als Ergänzung oder mit neuer Wasserstofftechnologie, so etwas könnte im Schwerlastverkehr oder bei Omnibussen künftig gefragt sein. Scania entwickelt einen Fuel-Cell-Truck mit Brennstoffzelle, der den Wasserstoff in elektrische Energie umwandelt und auf die Straße bringt. Dennoch reagierten die Anleger zögerlich auf die angebotene Minderheitsbeteiligung an Traton, die ihnen nur wenig Mitsprache erlaubt.

Börsengang war bereits zu Ostern geplant

Schon vor Ostern hatte Volkswagen die Lkw-Sparte an die Börse bringen wollen. Mit dem Verweis auf ein schwaches Marktumfeld im März war das Vorhaben aber überraschen zurück gezogen worden.