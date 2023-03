Verhärtete Fronten: Öffentlicher Dienst in dritter Tarifrunde

Druck machen vor dem dritten Treffen: Das war das Ziel der zahlreichen Warnstreiks in den letzten Wochen. Die Räume in der Verwaltung blieben geschlossen, die Mülltonnen wurden nicht geleert, in vielen Kitas zog das Betreuungspersonal die Streikweste an und in Kliniken gab es nur einen Notdienst. Die Beschäftigten machten sich stark für ein deutliches Gehaltsplus. Die Arbeitgeber zeigen dafür kein Verständnis. Das Ausmaß der Aktionen kritisieren sie genauso wie die Forderung.

Für wen wird verhandelt?

Ob Verwaltungskräfte in den Rathäusern, ob Müllwerker bei den Stadtwerken, ob Pflegepersonal in Kliniken oder Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas: Sie alle arbeiten für eine Kommune. Auf 2,5 Millionen Beschäftigte kommt die Statistik insgesamt. Mit dabei sind auch die, deren Arbeitgeber den Tarifabschluss übernehmen oder sich daran orientieren. Mittelbar betroffen nennt sich das. Dazu gehören zum Beispiel Pflegeheime, die im Auftrag der Stadt tätig sind. Auch auf der Gehaltsliste stehen beim Bund und den Kommunen verbeamtete Kräfte. Doch bei Städten und Gemeinden regeln auch die Länder die Einkommen der Staatsdiener per Gesetz mit.

Was fordern die Gewerkschaften?

Verdi und die Tarifunion des Beamtenbundes haben in der Tarifrunde den Hut auf Seiten der Gewerkschaften auf. Mit dabei sind außerdem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Gewerkschaft der Polizei und die Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt. Ihre Forderung: 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Das nennt sich soziale Komponente.

Denn für die unteren Einkommensgruppen sind diese 500 Euro deutlich mehr als 10,5 Prozent und zwar bis zu einem Gehalt von 4.762 Euro. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Dann kann über ein neues Plus verhandelt werden. Für die Gewerkschaften ist das Ziel in der Tarifrunde klar. Sie wollen einen Ausgleich der deutlich gestiegenen Preise durchsetzen.

Und sie wollen einen Ausgleich dafür, dass durch immer weniger Personal und immer mehr Aufgaben der Job im öffentlichen Dienst deutlich stressiger geworden ist. Außerdem falle es dem öffentlichen Dienst schwer, im Wettbewerb um immer weniger Arbeitskräfte mit der Privatwirtschaft mitzuhalten. Durch den Ruhestand der Babyboomer-Generation könnten dem öffentlichen Dienst laut Studien im Jahr 2030 rund eine Millionen Kräfte fehlen.

Was bieten die Arbeitgeber?

Die Kommunen haben die Forderung einmal hochgerechnet. Im Schnitt aller Tarifgruppen mache die Forderung nicht 10,5 sondern 14 Prozent aus durch den Mindestbetrag von 500 Euro. Das sei finanziell schlicht nicht leistbar. Allein in Bayern wären das laut Kommunalem Arbeitgeberverband KAV Mehrkosten von gut 2,8 Milliarden Euro, im Bund 15,4 Milliarden. Zwar sind die Steuereinnahmen nicht eingebrochen wie befürchtet. Doch viele Kommunen würden seit Jahren mit finanziellen Altlasten kämpfen.

Gäbe man mehr für das Personal aus, fehle das Geld an anderer Stelle beispielsweise für Investitionen in die Digitalisierung. Beim zweiten Treffen haben Bund und Kommunen ein Angebot präsentiert. Das sieht unter anderem eine dauerhafte Erhöhung der Entgelte um insgesamt 5 Prozent in zwei Schritten und zwar ab Oktober 2023 und ab Juni 2024 vor. In diesem Jahr soll es eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung von 1.000 Euro und im nächsten Jahr von 1.500 Euro geben. Insgesamt sei das ein spürbares Plus von 12 Prozent – allerdings bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Die Gewerkschaften haben das Angebot gleich als "Frechheit" zurückgewiesen.

Wie geht es weiter?

Drei Tage haben sich die Tarifparteien Zeit genommen, um einen Kompromiss zu finden – wenn es sein muss auch in einer Nachtsitzung. Steht am Ende kein ausgehandeltes Ergebnis, könnten die Gewerkschaften die Tarifverhandlungen für gescheitert erklären und ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung über einen Flächenstreik für mehrere Tage aufrufen. Allerdings dürften dann die Arbeitgeber eine Schlichtung anrufen. Zwei Unparteiische könnten dann versuchen, die Kuh vom Eis zu bringen. Scheitern auch sie, dann steht Bund und Kommunen ein unbefristeter Streik ins Haus.