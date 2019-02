Verhängt Trump Strafzölle auf Auto-Importe aus der EU?

Gestern hat das US-Handelsministerium Präsident Donald Trump seine Einschätzung mitgeteilt, ob der Import von EU-Autos die nationale Sicherheit in den USA bedroht oder nicht. Ob und wann die Stellungnahme des US-Handelsministeriums öffentlich wird, ist bislang unklar. Allerdings rechnet die Bundesregierung damit, dass die Behörde die Einfuhren als Gefahr einstuft.

Ifo-Institut: Exporte könnten um die Hälfte zurückgehen

Trump hat 90 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob er Strafzölle von bis zu 25 Prozent erheben will. Diese Strafzölle würden vor allem die Unternehmen in Deutschland treffen, errechnete das Münchner Ifo-Institut. Demnach könnten deutsche Autoexporte in die USA langfristig um fast die Hälfte zurückgehen.

Insgesamt würde dies ein Minus von sieben bis acht Prozent bedeuten, sagte der Ifo-Wirtschaftsexperte Gabriel Felbermayr dem Deutschlandfunk. Er warnte vor einer "wirklich existenziellen Bedrohung" für die deutsche Automobilindustrie und auch für Zulieferbetriebe in verschiedenen Ländern.

Autoexperte Dudenhöffer: Strafzölle möglicherweise unwirksam

Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer hingegen bezeichnete diese Warnungen als "weltfremd". So könnten etwa Strafzölle von 25 Prozent die Käufer teurer Oberklasse-Wagen nicht abschrecken, sagte er.

Für deutsche Automodelle der mittleren Preisklasse könnten die Produktionskapazitäten in den USA erhöht werden, so Dudenhöffer. Autos der unteren Preisklassen würden schon jetzt in Mexiko gebaut und könnten im Rahmen des Freihandelsabkommens Nafta problemlos in die USA eingeführt werden.

Auch bei der Zulieferung von Autoteilen sieht Dudenhöffer kein Problem. Große Autoteile würden schon jetzt von amerikanischen Zulieferern hergestellt.

Deutscher Auto-Branchenverband ist alarmiert

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) zeigt sich besorgt: Dass EU-Autos eine Gefahr für die nationale Sicherheit in den USA darstellen sollten, sei nicht nachvollziehbar. So habe allein die deutsche Autobranche in den vergangenen Jahren mit rund 300 Fabriken mehr als 113.000 Arbeitsplätze in den USA geschaffen sowie die duale Ausbildung für qualifizierte Arbeitskräfte eingeführt und sei der größte Autoexporteur aus den USA.

USA weiterhin wichtigster Markt für deutsche Exporte

Ungeachtet aller Störfeuer der Regierung von US-Präsident Donald Trump sind die USA weiterhin wichtigster Einzelmarkt für Deutschlands Exporteure. In die Vereinigten Staaten gingen im vergangenen Jahr Waren "Made in Germany" im Gesamtwert von 113,5 Milliarden Euro und damit 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das geht aus heute veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor.