Vergleichen hilft: Oft bieten die Hotels selbst den besten Preis

Fast jedes dritte Zimmer in Europa wird mittlerweile bereits über Internet-Buchungsportale gebucht. Doch dort findet der Urlauber nicht immer den günstigsten Preis. Eine Stichprobe des Verbraucherforums mydealz.de im vergangenen Jahr hat ergeben: Nicht alle Hotels sind bei den Internetvermittlern gelistet und wenn, liegt der Zimmerpreis im Schnitt rund ein Drittel über dem günstigsten Angebot.

Hotel-Internetseite checken

Oft bieten die Hotels selbst den besten Preis. Ein Blick auf die hoteleigene Webseite oder ein Anruf bei der Unterkunft kann daher viel Geld sparen. In der Stichprobe gab es in 43 Prozent der Fälle das günstigste Angebot direkt beim Beherbergungsbetrieb. Nur bei knapp 7 Prozent der Zimmer waren die Buchungsportale am günstigsten. Auch Hotelreservierungen über Reiseveranstalter wie TUI und L’tur sind selten ein Schnäppchen.

Enorme Preisunterschiede

Vergleichen lohnt sich fast in jedem Fall. Ein extremes Beispiel: Das gleiche Zimmer in einem Hotel wurde je nach Anbieter mal für 173 Euro angeboten, mal für 280 Euro. In Deutschland lassen sich im Schnitt gut 3 Prozent sparen, wenn der Kunde sein Zimmer auf der hoteleigenen Internetseite bucht.

Andere Ergebnisse bei Hotels im Ausland

Bei Reisen ins Ausland zeigt sich ein unterschiedliches Bild. In den USA bieten meist die Hotels selbst den günstigsten Preis. Auch in Ländern wie Thailand, Singapur und der Schweiz kann der Urlauber bei einer Direktbuchung oft sparen.

Dagegen unterbieten die Hoteliers etwa in Kroatien, Tunesien und Ägypten selten die Angebote der Buchungsplattformen.

Warten auf Urteil

In Deutschland und Europa könnten sich die Spielregeln aber bald ändern. Booking.com zwang die Hotels jahrelang dazu, dem Portal den besten Preis zuzugestehen. Zurecht - hatte vor einem Jahr das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden und nicht mal eine Revision zugelassen. Zum Entsetzen von Hotels und Kartellamt.

Einer Beschwerde der Wettbewerbshüter hat nun aber der Bundesgerichtshof stattgegeben. Bis zu einem neuen Urteil dürfen die Beherbergungsbetriebe nun die Preise der Portale unterbieten.