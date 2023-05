Verena Bentele neue Vorsitzende des VdK Bayern

Hundertprozentige Unterstützung: Mit diesem klaren Votum hat der Landesverbandstag des VdK Bayern Verena Bentele zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie ist seit fünf Jahren Präsidentin des VdK auf Bundesebene, künftig wird sie also zwei Ämter ausüben. Verena Bentele löst Ulrike Mascher ab, die nach 17 Jahren an der Spitze des VdK Bayern nicht mehr angetreten ist.

Erfolgreiche Sportlerin mit Handicap

Bentele ist von Geburt an blind, bekannt geworden ist sie vor ihrem Engagement beim VdK auch als Sportlerin. Als Langläuferin und Biathletin hat sie vier Weltmeisterschaften gewonnen und war zwölf Mal Paralympics-Siegerin. Seit 2021 ist sie Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbunds.

Die studierte Literaturwissenschaftlerin ist SPD-Mitglied. Von 2014 bis 2018 hatte sie während der Koalition von Union und SPD das Amt der Behinderten-Beauftragten der Bundesregierung inne. Sie betont allerdings stets, dass der VdK ein überparteilicher Verband sei, der sich für sozialpolitische Interessen aller Bevölkerungsgruppen einsetze.

Verband mit stetigem Wachstum

Der VdK Bayern verzeichnet seit vielen Jahren ein anhaltendes Wachstum. Derzeit hat er rund 777.000 Mitglieder, die Zahl hat sich innerhalb der vergangenen 30 Jahre rund verdoppelt. Der Verband hat seine Wurzeln in der Nachkriegszeit, ursprünglich hieß er „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands e. V.“, 1990 hat er sich in „Sozialverband VdK“ umbenannt. Bundesweit ist der VdK nirgends so stark wie in Bayern. Deutschlandweit betrachtet lebt mehr als ein Drittel der Verbands-Mitglieder im Freistaat.