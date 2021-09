Verdienstausfall für Nicht-Geimpfte: Was heißt das konkret?

Eines dürfte jetzt schon feststehen: Die Arbeitsgerichte werden noch einiges zu tun bekommen mit der neuen Regelung im Infektionsschutzgesetz. Wer nicht gegen Corona geimpft ist, der soll im Fall einer behördlich angeordneten Quarantäne keine Ersatzleistung für den entgangenen Lohn mehr bekommen.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek verweist auf die inzwischen häufigen Impfangebote: "Jeder, dem es zumutbar ist und wo keine gesundheitlichen Gründe dagegensprechen, kann sich impfen lassen und damit die Quarantäne vermeiden."

Arbeitgeber mussten in Vorleistung gehen

Bisher gehen die Arbeitgeber in Vorleistung: Sie zahlen das Einkommen erst einmal weiter und holen sich das Geld dann per Antrag vom Staat zurück. Laut Holetschek hat der Freistaat dafür bislang 83 Millionen Euro an Firmen überwiesen. Künftig dürften es erheblich weniger sein.

Der Antrag - den es bereits gibt - sieht auch eine Erklärung der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers vor. Die müssen unter anderem ankreuzen, ob sie geimpft sind. Wenn nicht, dann wäre auch in Bayern bei Umsetzung der geplanten Neuregelung Schluss mit der Lohnfortzahlung durch den Staat. Andere Bundesländer wie Baden-Württemberg haben entsprechende Regeln bereits beschlossen.

Ohne Arbeit kein Lohn

Der Arbeitgeber ist laut Arbeitsjuristen nämlich nicht verpflichtet, das Gehalt weiter ungekürzt zu überweisen. Der Mitarbeiter schuldet ihm ja eine Leistung, die er im Quarantäne-Fall nicht erbringen kann. Ohne Arbeit kein Lohn. Das soll auch in Bayern für zwei Gruppen gelten.

Für diejenigen, die ohne Impfschutz in ein Risikogebiet gereist sind und danach in Quarantäne müssen.

Für diejenigen, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten.

Hier droht viel Ärger, beispielsweise bei der Frage, ob sich Nicht-Geimpfte bewusst in einen Corona-Hotspot begeben haben oder nicht.

Arbeitgeber darf Impfstatus nicht selbst abfragen

Wer den Verdienstausfall vermeiden will, der muss sich impfen lassen oder laut dem Bayerischen Gesundheitsministerium nachweisen, dass eine Impfung für ihn nicht zumutbar ist. Und zwar der zuständigen Behörde gegenüber. Nun stellt der Arbeitgeber ja den Antrag auf Rückerstattung und liest damit die Erklärung seines Beschäftigten. Von sich aus nach dem Impfstatus fragen darf er – außer in wenigen Berufen im Gesundheits- oder Erziehungswesen – nicht. Die per Antrag gewonnene Information darf er nur zur Kenntnis nehmen.

Datengeheimnis gilt weiterhin

Ohne Zustimmung des Mitarbeiters darf er diese Informationen jedoch nicht weiter verwenden, zum Beispiel in dem er den Nicht-Geimpften von bestimmten Einrichtungen im Betrieb ausschließt – so die DGB Rechtsschutz GmBH. Auch in der Personalakte dürfe der Impfstatus in dem Fall nicht auftauchen.

Durchaus zulässig wäre es dagegen, wenn das Unternehmen den erst einmal weiter bezahlten Lohn in der Quarantäne vom Nicht-Geimpften Mitarbeiter zurückfordert. Voraussetzung: Die zuständige Behörde hat den Antrag des Arbeitgebers auf Rückerstattung des Einkommens nicht bewilligt.