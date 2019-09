Verdi will Zahlungsverkehr bayerischer Postbanken lahmlegen

Die Gewerkschaft Verdi ruft ab Donnerstag Mitarbeiter der Postbank zum Warnstreik auf. In Bayern sind davon sogenannte Backoffice-Einheiten betroffen über die Konten geführt und Firmenkunden betreut werden. Auch der gesamte Zahlungsverkehr für die Postbanken im Freistaat wird über diese Einheiten abgewickelt. Sie haben ihren Sitz in München und sollen für zwei Tage bestreikt werden.

Die Gewerkschaft rechnet mit erheblichen Beeinträchtigungen, da eingehende Aufträge nicht bearbeitet werden.

Auch Kunden der Hypovereinsbank betroffen

Betroffen sind auch Kunden der Hypovereinsbank, da die Postbank in Teilen das Geschäft für sie mit erledigt.

Verdi rechnet mit rund 400 Teilnehmern. Allerdings kann das Geldhaus gegensteuern, in dem es die Aufträge in andere Bundesländer umleitet. Außerdem arbeiten bei der Postbank noch viele Beamte, die nicht streiken dürfen.

Aktionen auch in Mittelfranken

In Mittelfranken will die Gewerkschaft am Donnerstag in einigen Filialen der Postbank Aktionen starten. Wo, das wollte die Gewerkschaft noch nicht verraten. Der Arbeitgeber, hieß es, könnte sonst gegensteuern.

Tarifverhandlungen gescheitert

Die Verhandlungen für die bundesweit 12.000 Beschäftigten bei der Tochter der Deutschen Bank waren zuletzt gescheitert. Es läuft eine Urabstimmung bis Anfang Oktober. Die Gewerkschaft hatte schon angekündigt, bis dahin Warnstreiks durchzuführen. Verdi fordert unter anderem sieben Prozent höhere Einkommen, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Postbank bot zuletzt 3,7 Prozent - allerdings für 36 Monate.