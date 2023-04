Verdi will weiter um Galeria-Filialen in Nürnberg kämpfen

Die Gewerkschaft Verdi kämpft weiter um den Erhalt der Galeria-Filialen in Nürnberg. Gewerkschafssekretärin Jaana Hampel sagte BR24 auf Nachfrage, man wolle alles dafür tun, dass die Häuser von der Streichliste genommen werden.

Keine Rettung in Sicht: Galeria-Mitarbeiter gekündigt

Von einer möglichen Rettung könne bislang nicht die Rede sein, auch wenn die Modekette "Aachener" mit Sitz in Dortmund zuletzt die Übernahme der Langwasser-Filiale angekündigt hatte. "Hierzu liegen uns weder Mietverträge noch andere Unterlagen vor", so Hampel.

Auch eine Job-Garantie für die Angestellten gebe es nicht, im Gegenteil: "Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben ihre Kündigung erhalten und müssen sich arbeitssuchend melden." Sämtliche Versuche, mit "Aachener" in Kontakt zu treten, auch von Seiten der Stadt Nürnberg, seien bis jetzt erfolglos geblieben. "Wir wissen im Prinzip nichts", resümiert Jaana Hampel.

Für die kommenden Tage plant Verdi weitere Protestaktionen, sowohl in der Königstraße in der Nürnberger Innenstadt als auch im Stadtteil Langwasser, damit die Galeria-Häuser in der Frankenmetropole erhalten bleiben.