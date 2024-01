Verdi will Flughäfen am Donnerstag bundesweit lahmlegen

Flugpassagiere in Deutschland müssen sich für Donnerstag auf erhebliche Störungen im Flugverkehr einrichten. Wie dpa und der Hessische Rundfunk erfahren haben, soll an diesem Tag bundesweit bei den Sicherheitskontrollen gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi wird demnach ab dem frühen Morgen die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche zum Arbeitskampf aufrufen. Gestreikt werden soll dann bis Mitternacht. Welche Flughäfen konkret betroffen sind, war zunächst unklar.

Flugverkehr dürfte lahmgelegt werden

Verdi wollte sich offiziell dazu nicht äußern. Sollte tatsächlich gestreikt werden, könnten unter anderem keine Passagiere, Mitarbeiter und Waren mehr kontrolliert werden, die in den Sicherheitsbereich müssen. Faktisch dürfte damit je nach Streikbeteiligung der Luftverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt werden.

Derzeit verhandelt die Gewerkschaft mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag. Unter anderem geht es um höhere Gehälter. Bisher gab es in drei Verhandlungsrunden keine Einigung. Weitere Gespräche sind für die kommende Woche geplant.