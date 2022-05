Weitere Warnstreiks im Sozial-und Erziehungswesen

Kommenden Mittwoch und Donnerstag ziehen sie die Streikwesten wieder an: Die Beschäftigten in vielen kommunalen Kitas, Horten, in Sozialämtern, Jugendtreffs, Sozialdiensten von Krankenhäusern, Werkstätten oder Wohnheimen für Behinderte.

Der Schwerpunkt der Streiks liegt am Mittwoch eher im Norden Bayerns – am Donnerstag dann im Süden – so Verdi Bayern zum Bayerischen Rundfunk. Vereinzelt könnte auch schon am Dienstag ein Aufruf kommen. Und auch am Freitag schließt die Gewerkschaft einzelne Warnstreiks nicht aus.

Eltern sollen rechtzeitig über Streiks informiert werden

Die Eltern würden rechtzeitig informiert. Die Warnstreiks sind an jedem Standort nur eintägig geplant. Eltern müssen sich also nicht gleich für mehrere Tage um eine Ersatzbetreuung kümmern. Beim letzten Streik wurde zum Teil auch nur einen halben Tag gestreikt oder es gab eine Notbesetzung in den Einrichtungen.

Verdi Bayern rechnet damit, dass nächste Woche noch mehr Beschäftigte auf die Straße ziehen werden. Die Gewerkschaften wollen den Druck erhöhen. Mitte Mai treffen sich Verdi, die GEW und die zuständige Fachgruppe des Beamtenbundes wieder mit den kommunalen Arbeitgebern und verhandeln über Arbeitsbedingungen und darüber, wie die Tätigkeit im Sozial- und Erziehungsdienst besser bewertet werden könnte.