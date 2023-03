Verdi und EVG denken über gemeinsamen Warnstreik nach

In Berlin wollen sich heute Mittag die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu einer möglichen gemeinsamen Streikaktion äußern. Bundesweit könnte das, beispielsweise kommende Woche, den Nah- und Fernverkehr, den öffentlichen Personennahverkehr und auch den Flugbetrieb treffen.

Überlegungen zur gemeinsamer Aktion gibt es schon länger

Kein Kommentar – heißt es allerdings bislang dazu aus den Gewerkschaftszentralen in Berlin, wenn man bei Verdi oder der EVG nach einem möglichen großen Streik im Bereich Verkehr nachfragt. Kein Kommentar ist aber kein Dementi. Gehandelt wird da immer der kommende Montag.

Intern wird über gemeinsame Aktionen schon länger nachgedacht. Ob die Idee aber auch umgesetzt wird, wen es treffen würde und wie lange, ist nicht klar. Kommt der Schulterschluss an der Streikfront, dann müssen sich Fahr- und Fluggäste auf einiges einstellen.

Gemeinsamer Streik könnte erhebliche Auswirkungen haben

Verdi könnte erneut den öffentlichen Nahverkehr auch in Bayern auf den Streikplan setzen und zwar in den Kommunen, die ihn noch selber betreiben. Auch an etlichen deutschen Flughäfen könnte es, wie heute in München, erneut zu Aktionen kommen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat im Tarifkonflikt mit etwa 50 Betreibern bisher noch nicht die Streikwesten herausgeholt. Entscheidet sie sich dafür, dann träfe es den Fern- und Regionalverkehr und die S-Bahn und zwar beim Branchenprimus Deutsche Bahn und auch den anderen privaten Unternehmen. Sie alle würden dann sicher versuchen, gegenzusteuern.

Klar ist bisher nur eines: die Verhandlungen für Beschäftigte beim Bund und den Kommunen gehen am Montag in die dritte Runde. Bei der Deutschen Bahn wird erst wieder Ende April verhandelt.