Dritte Tarifrunde im bayerischen Einzelhandel - wenig Hoffnung

Man trifft sich zwar am virtuellen Verhandlungstisch, doch von beiden Seiten ist vorab schon ein "Nein" zu hören: mit einem Tarifabschluss für den Einzel- und Versandhandel in Bayern rechnet heute auf Nachfrage keine Partei. Und das liegt nicht nur daran, dass die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband weit auseinanderliegen.

4,5 Prozent plus 45 Euro mehr fordert Verdi für die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und die Auszubildenden bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. 5,4 Prozent insgesamt boten die Arbeitgeber zuletzt in Baden-Württemberg und werden heute das leicht verbesserte Angebot wahrscheinlich auch in Bayern der Gewerkschaft vorlegen. Allerdings soll es diese 5,4 Prozent in Schritten verteilt auf 36 Monate geben.

Arbeitgeber wollen Corona-Ausnahmen

Und für Betriebe, die die Corona-Krise voll zu spüren bekamen und teils immer noch bekommen, sollen die Schritte nach hinten verschoben werden. Das sei eine bedeutende Anzahl, heißt es dazu vom Handelsverband Bayern. Wie viele es aber sind, will der Verband vor den Gesprächen nicht verraten. In jedem einen Sanierungstarifvertrag zu schließen wie von Verdi angeboten sei zu kompliziert – der Gehaltstarifvertrag müsse Kriterien festlegen. Doch das blockiere die Gewerkschaft.

Verdi: Leistungen der Beschäftigten würdigen

Verdi wiederum wirft genau dies dem Gegenüber im Tarifkonflikt vor. Der Handelsverband müsse die Leistung der Beschäftigten in schweren Corona-Zeiten endlich mit einem entsprechenden Plus auf dem Gehaltskonto würdigen. Viele Handelskonzerne hätten auch während der Pandemie Rekordumsätze eingefahren. Für die Kunden dürfte es heute auch eine Botschaft geben. Keine Einigung in der dritten Tarifrunde bedeutet: Die Streikaktionen gehen weiter.