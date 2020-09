Verdi ruft zu Warnstreik bei der Post auf

Wenn Briefe nicht sortiert werden, dann haben die Zustellkräfte ein Problem. Sie können an ihrem Stützpunkt nichts abholen und verteilen. Genau das kann in München heute passieren.

Verdi bestreikt ab der Früh am Mittwoch bis in die Nacht hinein alle Schichten des Briefzentrums in der Landeshauptstadt. Aufgerufen zur Aktion sind rund 300 Beschäftigte. Betroffen ist der Ein- und Ausgang der Sendungen.

Verdi: Warnstreik ist nur Auftakt

Um die eine Million Briefe und Karten werden pro Tag eigentlich sortiert. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass vieles am Mittwoch liegenbleibt und nicht zugestellt werden kann. Wie viel hängt auch davon ab, ob die Post mit Abrufkräften gegensteuert und ob Beamte eingesetzt werden. Die dürfen nicht streiken.

Der Warnstreik heute sei nur der Auftakt – so die Gewerkschaft. In den nächsten Tagen stünden an die 80 Betriebe des Unternehmens in Bayern auf der Streikliste. Details dazu sollen jeweils in der Früh genannt werden. Miteinbezogen würden auch die Zustellung oder der Paketversand an mehreren Standorten.

Post AG als "Gewinnerin" der Corona-Krise

Wie erfolgreich die Warnstreiks sind, wird sich am 21. und 22. September am Verhandlungstisch zeigen. Verdi fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten der Post bundesweit ein Plus von 5,5 Prozent bei den Entgelten und 90 Euro mehr im Monat für Auszubildende. Zudem soll die Postzulage der verbeamteten Mitarbeiter entsprechend erhöht werden.

Die Post AG sei auf Grund des gestiegenen Online-Handels eine Gewinnerin der Corona-Krise. Die Beschäftigten hätten sich für ihre Mehrarbeit ein ordentliches Plus verdient. Das Unternehmen streitet das Gewinnplus nicht ab. Beim nächsten Treffen will die Post ein konkretes Angebot präsentieren.