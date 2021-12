Verdi ruft Mitarbeiter von Rewe und H&M zu Streik auf

Vor dem Lager des Lebensmittelhändlers Rewe in Buttenheim wird am Montag gestreikt. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter von Rewe und der Bekleidungskette Hennes & Mauritz (H&M) in Bamberg aufgerufen.

Buttenheim: Rewe-Lager befindet sich seit Monaten im Streik

Wie die Gewerkschaft mitteilt, befindet sich das Rewe-Lager seit Monaten im Streik für mehr Wertschätzung und eine bessere Bezahlung. Die Gewerkschaft fordere für die Beschäftigten im Großhandel Bayern 4,5 Prozent mehr Lohn, zusätzlich 45 Euro im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Für die Beschäftigten bei H&M fordere die Gewerkschaft Verdi einen Digitalisierungstarifvertrag. Durch die schleichende Digitalisierung komme es immer mehr zur Verdrängung von Personal. Das gelte es durch tarifliche Vereinbarungen zu verhindern, teilt die Gewerkschaft mit. Rund 60 Beschäftigte werden laut Verdi zu dem Streik erwartet.