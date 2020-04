Verdi mit Forderungen für Gesundheitsberufe

Angesichts der Corona-Epidemie weisen Betriebs,- Personalräte und Mitarbeitervertretungen in einem Brief an die Regierung Bayerns auf Probleme im Gesundheits- und Sozialwesen hin und fordert die Staatsregierung auf zu handeln. Als Heldinnen und Helden verstehen die Verfasser sich nicht. Das stellen sie ziemlich am Anfang ihres Offenen Briefes an Ministerpräsident Söder, Sozialministerin Trautner und Gesundheitsministerin Huml klar. Das Schreiben liegt dem Bayerischen Rundfunk vor.

Bessere Versorgung mit Schutzmaterial

Die Absender sind nicht nur Pflegekräfte in Krankenhäusern und Seniorenheimen, sondern auch Mitarbeiter von Rettungsdiensten, Laboren und der Behindertenhilfe, Erzieher und auch Reinigungskräfte. Auch sie sind gerade auf den Intensivstationen gefordert und gesundheitlich gefährdet. Eine Forderung lautet auch, beim Schutzmaterial alle mit zu berücksichtigen.

Weniger Überlastung, mehr Geld für alle

Gar nicht einverstanden zeigen sie sich damit, dass die Arbeitszeiten aktuell auf bis zu zwölf Stunden ausgedehnt werden können. Das fördere nur die eh schon chronische Überlastung. Um ihre Leistung in der Krise anzuerkennen, sollte eine Prämie von 500 Euro monatlich ausbezahlt werden und zwar an alle Kräfte im Bereich Gesundheit und Sozialwesen. Da sehen die Unterzeichner erst einmal die Arbeitgeber in der Verantwortung.

Langfristig für bessere Arbeitsbedingungen

Die Epidemie habe gezeigt, dass in den Kliniken und Pflegeheimen einiges im Argen liege. In ihrem Brief fordern die Beschäftigten darum bessere Arbeitsbedingungen, Tariflöhne und einen bedarfsgerechten Personalschlüssel. Nachhaltige Maßnahmen sollte die Politik jetzt auf den Weg bringen, um das Vertrauen der Mitarbeiter zurückzugewinnen. In Bayern arbeiten laut Verdi rund 300.000 Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen. Unterschrieben haben bisher 41 Betriebs- oder Personalräte – weitere werden nachgereicht, heißt es von Verdi Bayern.