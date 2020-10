Verdi lässt in Regensburg und Kelheim streiken

Der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst geht weiter: In Regensburg werden am Dienstag die Straßenreinigung und die Müllabfuhr bestreikt. Auch das Personal des Wertstoffhofes soll in den Ausstand treten. In Niederbayern sind die Beschäftigten der Goldberg Klinik in Kelheim zum Warnstreik aufgerufen. Hier soll um 10 Uhr eine Kundgebung stattfinden. Auch der Kelheimer Landrat Martin Neumeyer (CSU) will teilnehmen.

Azubis fahren nach Nürnberg

Die Gewerkschaft Verdi hat am heutigen Dienstag außerdem einen Jugend- und Azubi-Streiktag ausgerufen. Bezirksgeschäftsführerin Monika Linsmeier kündigte an, dass viele Auszubildende aus ganz Niederbayern zur zentralen Kundgebung nach Nürnberg fahren werden.

Auch am Mittwoch soll der Arbeitskampf in Ostbayern weitergehen. Dann ist laut Verdi ein Ausstand am Klinikum in Passau und bei den Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz (medbo) geplant.

Verdi will 4,8 Prozent mehr Lohn

Die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst gehen am 22. Oktober weiter. Verdi verlangt vom Bund und von den Kommunen nach eigenen Angaben unter anderem, die Einkommen um 4,8 Prozent anzuheben. Mit den Warnstreiks will Verdi aber auch noch einmal auf die Leistung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes während der Corona-Pandemie aufmerksam machen.