Verdi kündigt weitere Warnstreiks an – auch für Bayern

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für die kommende Woche weitere Warnstreiks angekündigt – davon betroffen sind zwei eigentlich voneinander getrennte Auseinandersetzungen.

In Bayern sollen erneut öffentliche Einrichtungen bestreikt werden

In Bayern geht es um den Öffentlichen Dienst im Allgemeinen: ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi teilte dem BR mit, dass die Gewerkschaft auch in Bayern erneut zu Arbeitsniederlegungen aufrufen wird. Unter anderem soll es in München, Kempten, Nürnberg, Mittelfranken, Augsburg, Niederbayern, Schweinfurt, Bamberg und der Oberpfalz zu Warnstreiks kommen.

Getroffen werden sollen vor allem Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter - aber auch Krankenhäuser und städtische Einrichtungen, wie Stadtentwässerung und Bauhöfe. Diese werden vereinzelt bestreikt, heißt es. Wann genau diese Warnstreiks im Freistaat stattfinden, will Verdi kurzfristig ankündigen. Am Montag soll aber noch keinen Ausstand geben.

Auswirkungen auf bayerische Bevölkerung diesmal geringer

Verdi geht davon aus, dass die Auswirkungen auf die Bevölkerung eher geringer sein werden als diese Woche. "Unser Gegner ist der Arbeitgeber, nicht der Bürger", betonte Peer Hoffmann, Verdi-Tarifkoordinator. Man habe aber keine andere Wahl. Die Warnstreiks seien "von den Arbeitgebern provoziert". Mit der abgelaufenen Warnstreikwoche zeigte er sich "sehr zufrieden".

Die nächste Verhandlungsrunde steht am 22. und 23. Oktober an. Bis dahin will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber aufrechterhalten.

Nahverkehr in Hessen, Niedersachsen und Bremen betroffen

In Hessen, Niedersachsen und Bremen geht es dagegen um den Tarifstreit im ÖPNV. In Hessen soll der Nahverkehr dabei am Dienstag, in Bremen und Niedersachsen am Mittwoch getroffen werden. Die Arbeitgeber hätten das Signal nicht verstanden, wie die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende, Christine Behle, mitteilte. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände sei trotz des Streiks am Dienstag weiterhin nicht zu Verhandlungen über einen bundesweiten Rahmentarifvertrag bereit.

Verdi: Im ÖPNV fehlen 15.000 Mitarbeiter

"Der ÖPNV braucht dringend bundeseinheitliche Regelungen zur Entlastung für die Beschäftigten", so Behle. Angesichts des Fachkräftemangels stehe auch die Verkehrswende und die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs auf dem Spiel.

Im Vergleich zum Jahr 2000 fehlten heute 15.000 Beschäftigte, während die Zahl der Fahrgäste in der gleichen Zeit um ein Viertel gestiegen sei. "Wer angesichts der Situation der Beschäftigten den Kopf in den Sand steckt, spielt in unverantwortlicher Weise mit der Gesundheit der Beschäftigten, dem Vertrauen der Fahrgäste in einen funktionierenden ÖPNV und provoziert weitere Streiks."

In einer Befragung unter Betriebsräten in 110 ÖPNV-Unternehmen beklagen laut Verdi 95 Prozent Personalmangel, besonders in den Werkstätten und im Fahrdienst. In 60 Prozent der Unternehmen fielen dadurch regelmäßig Fahrten aus.

Verdi fordert bundeseinheitliche Regelungen im ÖPNV

Bereits am Dienstag hatten die Beschäftigten im ÖPNV bundesweit die Arbeit niedergelegt. Im ganzen Land war es zu massiven Einschränkungen im Nahverkehr gekommen.

Verdi will mit den Aktionen einen bundesweiten Tarifvertrag für die rund 87.000 ÖPNV-Beschäftigten durchsetzen. Dieser soll die regionalen Tarifregelungen in den 16 Bundesländern ergänzen und zentrale Punkte einheitlich regeln. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände lehnt das bislang mit Verweis auf die derzeit laufenden Verhandlungen in den Regionen ab.

Wann und wo im Nahverkehr gestreikt wird ist noch offen

Wann genau es wo in den Ländern Warnstreiks geben soll, blieb zunächst offen. Die jeweiligen Landesverbände sollen im Laufe des Tages den genauen Ablauf bekannt geben. "Wir werden diese weiterhin frühzeitig ankündigen, damit Fahrgäste Alternativen finden können", so Behle.