Verdi bestreikt am Montag erneut Flughäfen – auch in München

Am kommenden Montag (10.3.) bestreikt die Gewerkschaft Verdi in der laufenden Tarifrunde beim Bund und den Kommunen bundesweit ganztägig erneut die Flughäfen. Betroffen ist auch München, nicht aber Memmingen und Nürnberg.

Voraussichtlich erhebliche Folgen für Flugverkehr in München

Aufgerufen sind erneut die Beschäftigten, die unter den öffentlichen Dienst fallen, wie bei der Sicherheitskontrolle sowie Kräfte der Bodenverkehrsdienstleister, die für die Abfertigung der Flugzeuge sorgen.

Zu Aktionen kommt es laut Verdi auch an den Flughäfen Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Bremen, Düsseldorf, Köln/Bonn und Leipzig/Halle. Das dürfte erhebliche Folgen für den Flugverkehr in Deutschland haben. Beim letzten zweitägigen Warnstreik in München wurden rund 80 Prozent der Verbindungen annulliert. Die Lufthansa setzte einen Sonderflugplan ein.

Streikbeginn Montag 00.00 Uhr

Der 24-Stunden-Streik soll in der Nacht am Montag um 00.00 Uhr beginnen und bis 23.59 Uhr fortgesetzt werden. Die Streikenden sollen sich am Morgen zu einer Kundgebung treffen. In der laufenden Tarifrunde wurden bereits die Flughäfen in Köln, Düsseldorf, Hamburg und München bestreikt.

Verdi fordert acht Prozent mehr Lohn

Verdi will noch einmal Druck machen vor dem nächsten Treffen mit Bund und Kommunen vom 14. bis 16. März in Potsdam. Dass die Arbeitgeber noch kein Angebot präsentiert hätten, sei skandalös. Die Arbeitsbedingungen auch an den Flughäfen müssten dringend verbessert werden – so Manuela Dietz von Verdi Bayern.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat und drei zusätzlich freie Tage, für Mitglieder einer Gewerkschaft vier Tage. Bund und Kommunen lehnen das angesichts der Kassenlage als nicht finanzierbar ab. Die Aktionen jetzt seien vor dem dritten Treffen kommende Woche völlig unverständlich und träfen immer die Bürgerinnen und Bürger. Die Tarifverhandlungen werden am 14. bis 16. März 2025 in Potsdam fortgesetzt.

Luftverkehrsbranche sauer

Die Lufthansa wie auch der Flughafenverband ADV haben die Streiks an den Knotenpunkten der Verkehrsinfrastruktur kritisiert. "Zweitägige Streiks, die deutsche Metropolregionen vom internationalen Luftverkehr abschneiden, haben längst nichts mehr mit Warnstreiks zu tun", hatte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel nach den Warnstreiks in München und Hamburg erklärt.