Verdi-Aufruf: Bayernweite Kita-Streiks am 8. März

Einmal haben sich die Kommunen mit den Gewerkschaften schon am Verhandlungstisch getroffen, vergangene Woche Freitag in Potsdam. Es geht um spezielle Anforderungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Das erste Gespräch verlief ohne Ergebnis.

Nun ruft die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder in den kommunalen Kindertagesstätten und in Einrichtungen der Behindertenhilfe zum Warnstreik auf. Am 8. März (Dienstag), am Weltfrauentag, soll es bayernweit zu Aktionen kommen, teilt Verdi Bayern auf BR-Anfrage mit.

Bayernweit sind Kitas betroffen

Laut Verdi Bayern treffen die Aktionen unter anderem Einrichtungen in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Schweinfurt, Bamberg und Landshut. "Wir gehen davon aus, dass es auch zu Schließungen einiger Einrichtungen kommen wird", erklärt Norbert Flach, Tarifsekretär von Verdi. Er ist bei der Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst zuständig. Die Eltern würden rechtzeitig informiert.

Zum Artikel In bayerischen Kitas fehlen Tausende Fachkräfte

Die Tarifverhandlungen finden auf Bundesebene statt. Der dbb und die Gewerkschaft Verdi fordern etwa eine bessere Bezahlung für die rund 330.000 Kita-Erzieherinnen und -Erzieher sowie von Angehörigen anderer sozialer Berufe im kommunalen Bereich. Sie sollen in den entsprechenden Entgelttabellen in höhere Gruppierungen eingeteilt werden. Die Forderungen der Gewerkschaften würden zu nicht finanzierbaren Personalkostensteigerungen führen, sagte Karin Welge, Präsidentin und Verhandlungsführerin der VKA.

Pandemiebedingt lagen die Tarifverhandlungen seit März 2020 auf Eis. Weiterverhandelt wird bundesweit am 21. und 22. März.