Verbraucherstimmung: Menschen sind wieder etwas optimistischer

Die Menschen in Deutschland blicken wieder etwas positiver in die Zukunft, was ihr Einkommen und die Konjunktur betrifft. Bei größeren Anschaffungen sind sie laut GfK-Konsumexperten aber immer noch zurückhaltend.